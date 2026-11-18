Abdellah Ouazane, milli kariyerinde yeni bir adım attı. Genç oyuncu, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fas Milli Takımı'yla çıktığı maçta Nijer karşısında Fas formasıyla ilk kez damgasını vurdu ve adını Fas futbol tarihinde erken yaşta başarıya imza atanlar listesine yazdırdı.

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Ajax forması giyen oyuncunun golünün önemi yalnızca Nijer maçının kaderini belirlemesiyle sınırlı kalmadı; golün, oyuncunun yaşı ve milli takım kariyeri açısından taşıdığı anlam da öne çıktı. Genç futbolcu, bu golle Fas formasıyla uluslararası arenada gol atan en genç oyuncular listesine girdi.

Ouazane, Salı akşamı elemelerin 4. haftasında Fas'ın Nijer'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü kaydetti. Genç oyuncu, 22. dakikada Brahim Díaz ile yaptığı şık paslaşmanın ardından fileleri havalandırdı. Bu gol, genç futbolcunun A Milli Takım'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta geldi ve teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin kendisine duyduğu güvenin karşılığı oldu. Ouahbi, daha önce 25 Eylül 2026'da Gabon karşısında ona ilk kez milli forma giyme fırsatı tanımıştı.

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Ouazane, dün ilk golünü attığında 17 yaş 306 günlüktü. Böylece futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış Stats Foot hesabının paylaştığı verilere göre Fas Milli Takımı tarihinin en genç ikinci golcüsü oldu.

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Fas Milli Takımı tarihinin en genç golcüsü unvanı ise 16 Nisan 1971'de Mısır'a karşı gol atan Larbi Ahardane'ye ait. O sırada 16 yaş 314 günlük olan Ahardane, 1972 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mısır'a attığı golün üzerinden 55 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen listenin zirvesindeki yerini koruyor.

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Abdellah Ouazane, Fas ile Nijer arasında oynanan ve Fas'ın 5-1 kazandığı önceki maçta da bir gol pası vermişti. Ajax'ın oyuncusu o karşılaşmanın son dakikalarında oyuna girmiş ve asistini yapmıştı. Ardından rövanş maçında ilk 11'de başlayarak daha büyük bir şans elde etti.

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Ouazane, A Milli Takım'daki ilk maçına 25 Eylül 2026'da, Fas'ın 2-0 kazandığı Gabon karşılaşmasında çıktı ve 15 dakika süre aldı. Ardından 13 Kasım'daki ilk maçta Nijer karşısında 7 dakika forma giydi, rövanşta ise ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarak 60 dakika oynadı. Bu bilgiler, FBref sitesinin veri tabanında yayımlanan maç kayıtlarına dayanıyor.

Ouazane, 2025'te 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Fas'ın yıldızlarından biriydi. Kulüp düzeyinde ise Ajax Amsterdam'la sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu, Ağustos 2025'te Hollanda ekibiyle Haziran 2028'e kadar geçerli ilk profesyonel sözleşmesini imzalamıştı. 2016'da katıldığı kulübün akademisinde basamakları tek tek tırmanan oyuncu, Jong Ajax'a yükseldi ve oyun kurma becerisiyle orta sahada birden fazla hücum pozisyonunda görev yapabilmesinin avantajını kullanarak A takıma doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

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