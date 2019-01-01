Ligue 1

En değerli futbolcu Kylian Mbappe!

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, 225 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.

Fransız futbolcu Mbappe'nin zirveye yerleştiği listede, 185 milyon avro değerle PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ikinci sırayı aldı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 180 milyon avro piyasa değeriyle üçüncülüğü elde etti.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, ''Kylian Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Real Madrid'e transfer olursa Mbappe'nin adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi Juventus'ta oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle:

 Oyuncu Takımı  Değeri (avro) 
 1. Kylian Mbappe  PSG  225 milyon
 2. Neymar  PSG  185 milyon 
 3. Lionel Messi  Barcelona  180 milyon
 4. Eden Hazard  Real Madrid  152 milyon
 5. Raheem Sterling  Manchester City  150 milyon
 6. Muhammed Salah   Liverpool  150 milyon
 7. Harry Kane  Tottenham  140 milyon
 8. Sadio Mane  Liverpool   130 milyon
 9. Kevin De Bruyne  Manchester City  130 milyon
 10. Antoine Griezmann   Barcelona   125 milyon

Kapat