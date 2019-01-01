En değerli futbolcu Kylian Mbappe!

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.

ekibi 'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, 225 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.

Fransız futbolcu Mbappe'nin zirveye yerleştiği listede, 185 milyon avro değerle PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ikinci sırayı aldı.

İspanya'nın takımında forma giyen Arjantinli yıldız , 180 milyon avro piyasa değeriyle üçüncülüğü elde etti.

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KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, ''Kylian Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. 'e transfer olursa Mbappe'nin adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi 'ta oynayan Portekizli yıldız 'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle: