Mirror gazetesinin haberine göre son İngiltere şampiyonu, Türk hücum oyuncusunu yaklaşan kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirebilecek bir isim olarak görüyor. Özellikle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın 21 yaşındaki oyuncunun büyük hayranı olduğu belirtiliyor.

Arsenal, bu sezon özellikle hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor. Ligde oynadığı dokuz maçta yalnızca 14 gol atan ekip, beş galibiyetini tek gol farkla aldı.

Diğer turnuvalarda da durum pek farklı değil. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında OSC Lille karşısında üç gol atmayı başaran Arsenal, Carabao Cup'ta ise dördüncü lig ekibi Fleetwood Town ile 120 dakika sonunda 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında elendi.

Yildiz, bu soruna çözüm olabilir. Türk millî oyuncu, kulübü Juventus Turin'in Frosinone Calcio ile oynadığı ilk hafta maçında yaşadığı ayak tarak kemiği kırığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyor.

Buna rağmen Yildiz, geçen sezon genel olarak vasat bir görüntü sergileyen Juventus takımının öne çıkan az sayıdaki oyuncusundan biriydi. Çıktığı 47 resmî maçta 11 gol ve on asistle toplam 21 gole katkı sağlayan Yildiz, Juventus'un en azından Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

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Arsenal, Kenan Yildiz için ne kadar ödemek zorunda kalır?

Arsenal'in transfer için harekete geçmesi hâlinde görüşmelerde en önemli konu bonservis bedeli olacaktır. Son sözleşme uzatmasının ardından Yildiz'in Torino ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve edinilen bilgilere göre sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok.

Juventus'un en iyi oyuncularından birini değerinin altında satmak için pek bir nedeni yok. transfermarkt.de, Türk millî oyuncunun bonservis bedelini en az 75 milyon avro olarak belirtiyor.

Bu nedenle Yildiz, Arsenal'in listesindeki tek isim olmayabilir. Mirror gazetesine göre Arsenal, Bayern Münih'in de ilgisini çektiği öne sürülen AFC Bournemouth oyuncusu Junior Kroupi'yi de takip ediyor.