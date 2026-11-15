“En çok günahı biz işledik!” Ruben Dias, Danimarka karşısındaki hezimetin ardından Portekiz'in “ölümcül günahlarını” gözler önüne serdi

Portekizli stoper Ruben Dias, takımının UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka'ya evinde 4-1 yenildiği sürpriz maçta affedilemez hatalar yaptığını kabul etti. Dias, Braga'da Portekiz'e pahalıya mal olan taktiksel dengesizliklere ve kritik anlara açıkça dikkat çekti.

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Braga'da tarihi çöküş

Portekiz, evinde Danimarka'ya 4-1 yenilerek resmî maçlarda iç sahadaki en farklı mağlubiyetini yaşadı. RTP'ye göre Portekiz, Rasmus Hojlund'un önderliğindeki konuk ekibin üstün bir galibiyet aldığı maçta rakibine hiç yanıt veremedi. Maç öncesinde futbolu kısa süre önce bırakan Cristiano Ronaldo için düzenlenen duygusal anma törenine rağmen Jorge Jesus'un takımı, taraftarları ve oyuncuları şaşkına çeviren kötü bir performans sergiledi.

Dias, 'ölümcül hataları' sıraladı

Performanstaki düşüşü değerlendiren stoper Ruben Dias, Danimarka'nın oyunun her alanında kendilerinden üstün olduğunu kabul etti. Dias, konuk ekibin maçın başında kontrolü ele geçirmesinin Portekiz savunması üzerinde nasıl başa çıkılamaz bir baskı yarattığını vurguladı.

Dias, "Her şeyden önce Danimarka daha iyiydi. Çok kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz. Ancak en iyi performansımızı sergileseydik kazanabilirdik; onlar ise maçın belirleyici hâle gelen anlarında üstünlük kurdu" dedi.

Taktiksel dengesizlik ve yorgunluk

Portekiz'in taktiksel açıdan nerede hata yaptığını anlatan Dias, topa sahip olarak oyunu kontrol edememelerinin fiziksel yorgunluğa ve pozisyon hatalarına yol açan bir zincirleme etki yarattığını belirtti. Savunmacı, eksiklerini anlatırken sözünü sakınmadı.

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Dias, "En büyük hatayı yaptığımız ve dengesizliğin başladığı nokta, onların tehlikeli biçimde topa sahip olmaya başlaması ve bizim topla hiçbir zaman rahat edemememizdi. Bu da yorgunluğa ve dengesizliğe yol açtı. Her şey orada başlıyor, ardından başka şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Cardiff'te grup liderliğini garantilemeye odaklandılar

Ronaldo için düzenlenen töreni değerlendiren Dias, bunun duygusal açıdan da aynı derecede önemli olduğunu belirtti. Ancak takım, ülkesi için galibiyet alamamış olmanın derin üzüntüsünü yaşadı. Dias, A4 Grubu'nu lider bitirmeye odaklanmış durumda.

"Her maçı kazanma hedefimiz düşünüldüğünde bu önemli bir yenilgi. Grupta birinci sıradayız ve bunun için çok çalıştık; işi bitirmek için sadece bir maçımız daha var." Dias, cezası nedeniyle Cardiff deplasmanında forma giyemeyecek.