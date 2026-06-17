En çok etkilenen isim Ronaldo... Messi’nin Cezayir’daki muhteşem performansı 5 tarihi rekoru kırdı

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, Cezayir maçı sırasında 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’in ilk golünü atarak tarihi rekorlara imza attı.

5. dakikada ofsayt gerekçesiyle hakem tarafından iptal edilen bir golün ardından, ceza sahası dışından topu alan Messi, rakip savunmayı geçerek 17. dakikada Luka Zidane'ın kalesine füze gibi bir şut gönderdi.

Messi'nin bu golü, 2006 yılında Sırbistan'a karşı oynadığı ilk maçtan 20 yıl sonra, Dünya Kupası'ndaki altıncı katılımında geldi.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, Messi, 5 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atarak rakibi Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ulaştı.

Ancak Ronaldo, bugün Çarşamba akşamı 11. grupta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kalesini bulursa, altıncı turnuvada gol atarak bu rekoru yeniden tek başına elinde tutabilir.

İstatistiklere odaklanan "Mister Chip" hesabının belirttiğine göre, Messi 38 yaş 357 gün ile Ronaldo'nun rekorunu (37 yaş 292 gün) geçerek Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı üçüncü oyuncu oldu.

Messi’nin önünde sadece 42 yaş 39 gün yaşında forma giyen Kamerun efsanesi Roger Milla ve 39 yaş 283 gün yaşında forma giyen Portekizli Pepe bulunuyor.

Ronaldo, bu turnuva kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı ya da başka bir maçta gol atarsa, bu listede Messi ve Pepe'yi geçebilir.

Messi, Dünya Kupası tarihinde 11 farklı milli takımın kalesine gol atan ilk oyuncu oldu; böylece, her biri 10 milli takımın kalesine gol atan Alman ikili Jürgen Klinsmann ve Miroslav Klose ile Brezilyalı Ronaldo’yu geride bıraktı.

Opta’ya göre, bu Messi’nin Dünya Kupası’nda ceza sahası dışından attığı beşinci gol oldu ve böylece 1966’dan beri Brezilyalı Roberto Rivelino’nun elinde bulunan rekoru egale etti.

Buna ek olarak, Messi, turnuvaya altıncı kez katıldığı bu Dünya Kupası'nda 14. golüne ulaştı ve birkaç saat önce bu turnuvada Senegal'e karşı iki gol atan Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé ile Alman Gerd Müller'in rekoruna eşitlendi.

Messi, Mbappé ve Müller, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde üçüncü sırayı paylaşıyor; onları geride bırakanlar ise sadece Klose (16 gol) ve Brezilyalı Ronaldo (15 gol).

"Arrohead" Stadyumu'nda Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanan Arjantin-Cezayir maçı, 2026 Dünya Kupası'nın 10. grubunun açılış turu kapsamında gerçekleşti. Bu grupta ayrıca Ürdün ve Avusturya da yer alıyor.