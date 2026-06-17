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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En büyük... Ronaldo, Dünya Kupası'nda yeni bir tarihsel rekor kırdı

C. Ronaldo
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD

Portekizli yıldız, Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansıyla rekorlar kırmaya devam ediyor

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı forma giyerek, Dünya Kupası tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

İspanyol teknik direktör Roberto Martínez, Çarşamba akşamı "NRG" Stadyumu'nda oynanan 11. Grup'un ilk turu kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçta, tecrübeli Portekizli yıldızı ilk 11'de sahaya sürdü.

İstatistik uzmanı “Opta” ağının verilerine göre, Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde (kaleciler hariç) bir maçta ilk 11’de yer alan en yaşlı oyuncu oldu.

"El Don" lakaplı Ronaldo, bugünkü maça 41 yaş 132 gün olarak çıkacak.

Dünya Kupası
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Portekiz
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Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
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Bunun yanı sıra Ronaldo, turnuvanın 6 farklı edisyonunda forma giyen tarihteki ikinci oyuncu olarak bir başka önemli rekora imza attı; bu başarıyı birkaç saat önce Arjantin kaptanı Lionel Messi de gerçekleştirmişti.

"El Don" ayrıca, şu ana kadar 8 gol atmış olmasıyla, tarihte 6 farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu olmayı hedefliyor.

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