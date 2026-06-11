En büyük öncelik... Mourinho, Barcelona'ya meydan okuyor ve bu transferde ısrarcı

Başkanlık seçimlerinin sona ermesi ve Florentino Pérez'in zaferinin ardından, Real Madrid, hiçbir şampiyonluk kazanamadığı felaket bir sezonun ardından "Kraliyet Takımı"nı yeniden inşa etmek için çalışmalarını hızlandırmaya başladı.

Birçok basın haberinde, Real Madrid'in İbrahima Konaté ve Denzel Dumfries ile iki yeni transferi tamamladığı ve önümüzdeki dönemde daha fazla transfer yapmaya devam edeceği belirtildi.

Portekizli Bernardo Silva (31), transfer piyasasının en ilgi çekici oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Manchester City formasıyla dokuz sezon geçirdikten sonra, İngiliz kulübünden bedelsiz olarak ayrılacak.

Real Madrid, Barcelona ve Atlético Madrid, şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil etmeye hazırlanan Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için rekabet ediyor ve oyuncunun gelecek sezonki kaderi bu transferin sonucuna bağlı olacak.

Ancak Portekizli Bernardo Silva'yı Real Madrid'e yaklaştırabilecek tek bir isim var: gelecek sezon Los Blancos'un başına geçmek üzere olan vatandaşı José Mourinho.

Mourinho, sözleşmesindeki tazminat bedelini (15 milyon euro) ödedikten sonra Benfica'dan ayrıldı ve Santiago Bernabéu'da yeni bir döneme başlamak için hazırlıklarını sürdürdü. Kraliyet kulübü henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Mourinho'nun dönüşü neredeyse kesinleşti.

Perşembe günü "As" gazetesine göre, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'e gelmesi, vatandaşıyla sözleşme imzalamayı en büyük öncelik haline getirdi.

Gazete, orta saha oyuncusunun ve teknik direktörün menajeri Jorge Mendes'in onu iki ay önce Real Madrid'e önerdiğini, ancak teklifin o zaman reddedildiğini belirtti.

Bununla birlikte, Mourinho ile birlikte durum değişti. Medyada yer alan haberlere göre, Portekizli teknik direktör Bernardo Silva'nın liderlik vasıflarını ve sadece sahada değil, soyunma odasında da kendisine yardımcı olacak bir unsur olarak gösterdiği bağlılığını takdir ediyor.