Real Madrid forveti Endrick, Brezilya Millî Takımı'nı temsil etmenin futboldaki en büyük mutluluğu olduğunu açıkladı. 20 yaşındaki golcü, cumartesi günü Singapur'da oynanacak millî hazırlık maçı öncesinde Japonya ile rövanşa hazırlanıyor.

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Endrick, Brezilya millî takımına ömür boyu bağlılığını yineledi

Real Madrid'in forveti Endrick, Brezilya millî takımına sarsılmaz bağlılığını dile getirdi ve kariyeri boyunca millî takımdan gelecek her davete olumlu yanıt vereceğine söz verdi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen A millî takımda 24 kez forma giyen forvet, kadrodaki en deneyimli genç oyunculardan biri.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Endrick, ülkesi adına oynamanın kendisi için en büyük onur olduğunu vurguladı.

Genç yıldız, Brezilya'nın yaklaşan hazırlık maçı öncesinde takımla birlikte Singapur'da bulunuyor.

Endrick, millî takım gururunu ve olimpiyat takımıyla bağlarını anlattı

Millî takım formasına duyduğu tutkudan söz eden Endrick, ihtiyaç duyulduğunda Brezilya'yı her yaş kategorisinde temsil etmeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

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Endrick, "Millî takımda olmaktan daha güzel bir şey yok. Millî takımda oynamak en büyük tutkum, en büyük mutluluğum. Millî takıma yardımcı olabilmeyi her zaman umuyorum" dedi.

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20 Yaş Altı ve Olimpiyat Öncesi takımının teknik direktörü Paulo Victor ile güçlü bir ilişkisi olduğunu da belirten Endrick, şunları ekledi: "Nereye çağrılırsam giderim çünkü millî takımı temsil ediyor olacağım. İster olimpiyat takımı ister A millî takım olsun, emekli olana kadar kariyerim boyunca millî takımı temsil etmek için bulduğum her fırsatı değerlendireceğim."

Japonya'ya karşı Dünya Kupası'ndaki geri dönüşü hatırladı

Endrick'in mevcut millî takım programında Japonya ile bir rövanş maçı da var. Bu karşılaşma, iki takımın son Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynadığı dramatik maçı hatırlatıyor.

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O maçta Lucas Paqueta'nın sakatlanmasının ardından devre arasında oyuna giren Endrick, Brezilya'nın 2-1'lik unutulmaz geri dönüş galibiyetine katkı sağladı.

Endrick, "Japonya'ya karşı oynadığımız o maç çok özeldi" dedi. "Skorda gerideydik ama maçı çevirmeyi ve Brezilya'nın tur atlamasını sağlamayı başardık. Bu da millî takımla kariyerimde attığım bir başka adımdı."

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Brezilya, Singapur'da Japonya ile karşılaşmaya hazırlanıyor

Brezilya, 14 Kasım Cumartesi günü Singapur'daki Ulusal Stadyum'da Japonya ile karşılaşacak. Maç, Brasília saatiyle 07.15'te başlayacak.

Brezilya, Asya temsilcisine karşı geçmişteki maçlarda belirgin bir üstünlüğe sahip olsa da Endrick yine son derece çekişmeli bir karşılaşma bekliyor.

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Endrick, "Çok iyi bir maçtı çünkü Japonya'nın kalitesini biliyorduk. Sıradaki maç da farklı olmayacak" dedi. "Çok deneyimli ve çok iyi birçok oyuncuları var. Galibiyetle ayrılmak için elimizden gelenin en iyisini yapabileceğimizi umuyorum."