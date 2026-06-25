En büyük kazanan Newcastle… Gordon transferinin bu kadar çabuk sonuçlanmasının ardındaki sürpriz maddeler

İspanyol basında yer alan bir haber, bu yaz yeni takımı Barcelona’ya katılan İngiliz futbolcu Anthony Gordon’un sözleşmesindeki şaşırtıcı maddeleri ortaya çıkardı.

Barcelona, bu yaz ilk transferini Newcastle United'dan 70 milyon euro karşılığında Gordon'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Barcelona teknik direktörü Hans Flick, Newcastle United'ın forvetinin Katalan ekibinin hücumunu güçlendirmek için öncelikli bir transfer olduğunu kesin olarak ifade etti; bu nedenle sportif direktör Deco, transferi sonuçlandırmak için hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçti.

Anthony, "Üç Aslanlar" olarak bilinen milli takımla Dünya Kupası'ndaki performansına odaklanırken, Barcelona ile Newcastle arasında transferin başarıyla tamamlanması için yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Katalan "Sport" gazetesi, İngiliz "Mirror" gazetesine atıfta bulunarak, İngiliz milli kanat oyuncusunu kadroya katmak için ödenecek 70 milyon avroluk sabit bedele ek olarak, Katalan kulübünün transferin bu kadar hızlı tamamlanmasını kısmen açıklayan iki temel maddeyi kabul ettiğini bildirdi.

İlk madde, toplam değeri 10 milyon avroya ulaşabilecek bir dizi değişkenle ilgilidir ve bu tutar iki kritere göre dağıtılacaktır: Bunlardan biri takım performansı, diğeri ise Gordon’un bireysel performansı ile ilgilidir.

Anlaşma, oyuncunun takımda forma giydiği süre boyunca (başlangıçta 30 Haziran 2031’e kadar uzanan) Barcelona’nın kazanabileceği şampiyonluklarla bağlantılı, Newcastle lehine 5 milyon avroya varan olası ek ödemeler de içeriyor.

Benzer şekilde, Premier Lig’deki rakip kulüp, Anthony’nin beklenen performansı göstermesi ve teknik direktör Flick’in kadrosunda vazgeçilmez bir unsur haline gelmesi durumunda 5 milyon daha alabilir; Ayrıca “Magpies” kulübü, her sezon için 1 milyon kazanacak; ancak bu yıllık ödemeleri alabilmesi için oyuncunun her sezon maçların en az %60’ında forma giymesi şart.



