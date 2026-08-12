Artık 19 yaşında olan Hırvat futbolcu, Dünya Kupası finalleri deneyimini de hanesine yazdırdı ve şu etiketle anılıyor: Premier League kulübünün rekor transferi ve umut bağlanan ismi. Bununla nasıl başa çıkmayı düşündüğünü savunma oyuncusu, geçtiğimiz günlerde tipik Vuskovic tarzıyla anlattı: Bir genç için alışılmadık derecede soğukkanlı, olgun ve düşünceli.

Premier League'deki yaklaşan ilk maçı sorulduğunda ise hemen manşet olacak bir yanıt verdi. "Bunu dört gözle bekliyorum" diyen Vuskovic, geçen cumartesi The Athletic'in de aralarında bulunduğu küçük bir medya buluşmasında, "ama bu benim en büyük hayalim değildi. Elbette bu lig dünyanın en iyisi ve oradaki ilk maçım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Vuskovic, "really happy" olduğunu ve "bir bakıma gururlu" hissettiğini de ekledi, ancak en büyük hayaliyle ilgili olarak, "Buna öyle bakmadım... Belki İspanya, çünkü oradaki hayat Hırvatistan'la en çok karşılaştırılabilecek hayat" dedi.

Luka Vuskovic: "Benim için en doğru adım"

Vuskovic'in gelişimindeki bir sonraki basamağa bakarken sergilediği bu soğukkanlılık nedeniyle ona kibirli ya da yeterince mütevazı değil demek yanlış olur. Aksine, 19 yaşındaki oyuncunun sadece sahada değil, mikrofon karşısında ve kişisel imajını yönetirken de ne kadar profesyonel ve temkinli davrandığını vurgulamak gerekiyor.

Tottenham'dan Brighton & Hove Albion'a kulüp rekoru olan 54 milyon euro bonservis bedeliyle yaptığı sansasyonel transfer, onun omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor ve Vuskovic bu yükü tamamen taşıyabilecek gibi görünüyor.

Vuskovic, cumartesi günü söz konusu buluşmada, Seagulls'ın kendi sahasında Roma'yı hazırlık maçında 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından, "Kariyerimin bu noktasında benim için en doğru adımın bu olduğunu düşünüyorum" dedi. Brighton & Hove'un, "Son yıllarda gördüğümüz ve gelecekte de göreceğimiz gibi dünyanın en büyük yetenek fabrikalarından biri" olduğunu söyleyen oyuncu, "Bu kulübü üst düzey bir kulüp olarak görüyorum; bana üst düzey bir proje sunuldu ve karar vermek çok kolaydı" dedi.

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Yeni durum: Luka Vuskovic için zorlu rekabet

Vuskovic, 46 milyon sterlinlik bonservis etiketi üzerine de düşündüğünü ve buna dair kişisel bir yaklaşım geliştirdiğini anlattı. Oyuncuya göre bonservis bedeli "çok büyük bir rol oynamıyor, çünkü bu sadece bir sayı. Ben kendimi kanıtlamak, elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım ve bunu deneyeceğim."

Brighton'da Vuskovic'i, Premier League'de muazzam deneyime sahip isimlerden oluşan ciddi bir rekabet bekliyor; bunlar arasında 34 yaşındaki Lewis Dunk (299 maç) ve Belçikalı Pascal Struijk de var. Dunk, Brighton'da adeta bir ömür geçirdi ve kulübün yükselişinde kilit figürlerden biri oldu; takım son beş yılda dünyanın en iyi liginde dört kez ilk 10'a girdi, bir kez de 11. olarak bunu kıl payı kaçırdı. Struijk ise Vuskovic gibi yeni transferlerden biri; 26 yaşındaki oyuncu Leeds United'dan geldi, ancak İngiliz futbolunda zaten pişmiş bir isim.

Vuskovic, "Maçlarda ya da antrenmanlarda kim daha iyiyse o oynayacak" dedi. Üst düzey rekabete sahip olmanın "great" olduğunu belirten genç stoper, "Benim pozisyonumda çok sayıda harika oyuncumuz var, en iyiler oynayacak, olay bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

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Fabian Hürzeler, Vuskovic'e zaman vermek istiyor

Bu, Hırvat genç milli oyuncu için yeni bir durum. 2025 yazında kiralık olarak katıldığı Hamburger SV'de hemen ilk 11'in değişmezi olmuştu. Futbol kalitesi, ama aynı zamanda yalnızca 1,93 metrelik fiziksel varlığı bile, onu o dönem Bundesliga'nın yeni yükselen ekibindeki tüm alternatiflerin önüne taşıdı. Şimdi ise durum farklı. Seagulls savunmasında, yaşı için neredeyse eşi benzeri olmayan özelliklere sahip olsa da, diğerleriyle aynı seviyede rekabet eden bir isim konumunda.

Teknik direktör Fabian Hürzeler, yeni transferi hakkında, onun "hala genç bir oyuncu olduğunu ve burada Brighton'da, ayrıca Premier League'de oyunun gerekliliklerine önce alışması gerektiğini" söyledi. Son iki sezonu sekizinci sırada bitiren Brighton için de sadece Vuskovic açısından değil, beklentiler ve talepler artıyor. Lig sezonu, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile oynanacak maçla başlayacak. Sezonun bu ilk büyük öne çıkan anı, UEFA Konferans Ligi'ne katılım için oynanacak iki belirleyici maçın arasına denk geliyor.

Vuskovic, Hürzeler'in Seagulls'ındaki başlangıcını oldukça rahat buldu. Kulüp değiştirmenin kendisi için çok kolay geçtiğini, "çünkü takım arkadaşlarım, teknik ekip ve tüm kulüp, geldiğim ilk andan beri bana destek oluyor" sözleriyle anlattı.

Şu ana kadarki gelişimine bakıldığında, beş yıllık sözleşme imzaladığı ve bir sezon daha opsiyonu bulunan Brighton bile onun kariyerinde yalnızca bir ara durak olabilir. Ardından "büyük hayal" olan İspanya'nın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman gösterecek.