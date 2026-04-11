En Büyük Beşinci... Video: Salah yeni bir efsanevi rekora imza attı

Yıldız oyuncu Mohamed Salah, geçtiğimiz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain karşısında kadroya alınmaması konusundaki olumsuz tartışmaları sonlandırarak yeni bir kişisel başarıya imza attı.

Salah, Cumartesi akşamı 32. haftada Fulham karşısında Premier Lig tarihine adını yazdırmaya devam etti.

Salah, 40. dakikada Liverpool'un ikinci golünü her zamanki tarzıyla, karşı köşeye attığı mükemmel bir şutla kaydetti.

Opta'nın bildirdiğine göre, Salah Premier Lig tarihindeki nadir bir listeye katıldı: Penaltılar hariç 250 veya daha fazla gol katkısı kaydedenler. Böylece, turnuvanın en önemli isimleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Salah bugün (penaltılar hariç) 157. golünü attı ve 93 asist yaptı.

Bu liste, Premier Lig efsanelerinden oluşan bir seçkiyi içeriyor. Listenin başında 288 katkı (185 gol ve 103 asist) ile Wayne Rooney yer alırken, onu 269 katkı (107 gol ve 162 asist) ile Ryan Giggs, 268 katkı (204 gol ve 64 asist).

Ardından 259 katkı (186 gol ve 73 asist) ile Andy Cole, onu 250 katkı (157 gol ve 93 asist) ile Salah takip ediyor.

Bu başarı, geleceği hakkındaki tartışmalara rağmen, "Mısırlı Kral"ın dünyanın en rekabetçi turnuvalarından birinde etkisini sürdürdüğünü yansıtıyor. Salah, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmaya karar verdi.

