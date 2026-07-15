Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

Çeviri:

En büyüğü en tehlikelisi... Messi'nin büyüsü onu 2026 Dünya Kupası'nın tahtına oturtuyor

L. Messi
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
ABD

Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda muhteşem bir performans sergiliyor

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, yarı finalde İngiltere ile oynanan maçta sergilediği muhteşem performans sayesinde 2026 Dünya Kupası'nın zirvesine oturdu.

Arjantin milli takımı, bugün Çarşamba günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın yarı final turunda Atlanta Stadyumu'nda İngiltere ile karşılaştı.

Messi, maçta ilk 11'de yer aldı ve kaleciler hariç, 39 yıl 21 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

Buna rağmen Messi, sadece İngiltere maçında değil, 2026 Dünya Kupası’ndaki tek bir maçta bile en fazla dripling yapan oyuncu oldu.

Messi, İngiltere maçı sırasında en az 8 dripling yaptı ve grup aşamasında Türkiye karşısında 7 dripling gerçekleştiren Paragvaylı oyuncu Julio Enciso'nun kırdığı tarihi rekoru geride bıraktı.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor ve 20 golle ikinci sırada yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappé’ye bir gol fark atıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin