Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, yarı finalde İngiltere ile oynanan maçta sergilediği muhteşem performans sayesinde 2026 Dünya Kupası'nın zirvesine oturdu.

Arjantin milli takımı, bugün Çarşamba günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın yarı final turunda Atlanta Stadyumu'nda İngiltere ile karşılaştı.

Messi, maçta ilk 11'de yer aldı ve kaleciler hariç, 39 yıl 21 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

Buna rağmen Messi, sadece İngiltere maçında değil, 2026 Dünya Kupası’ndaki tek bir maçta bile en fazla dripling yapan oyuncu oldu.

Messi, İngiltere maçı sırasında en az 8 dripling yaptı ve grup aşamasında Türkiye karşısında 7 dripling gerçekleştiren Paragvaylı oyuncu Julio Enciso'nun kırdığı tarihi rekoru geride bıraktı.

Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor ve 20 golle ikinci sırada yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappé’ye bir gol fark atıyor.