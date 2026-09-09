Fas Millî Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui, özellikle Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin açıklamalarının ardından Ballon d'Or ödülü etrafında dönen tartışmaların içine dahil oldu.

Mbappe birkaç gün önce, tarihî bir sezon geçirdikten sonra bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini açıklamış ve bu durum büyük bir tartışmaya yol açmıştı.

Bu bireysel ödülü kazanma hırsını gizlemeyen Fransız oyuncunun açıklamaları, son günlerde geniş çaplı bir tartışma başlattı. Fas Millî Takımı'nı çalıştırdığı dönemin ardından şu anda "Canal Plus" kanalında spor analisti olarak görev yapan Walid Regragui, konuya CFC programında yorum yapmaya davet edildi ve Fransız forveti tüm gücüyle savundu.

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Walid şöyle konuştu: "Bazı oyuncular gibi ikiyüzlü olup, 'Hayır, hak ettiğimi düşünmüyorum ama onu istiyorum' mu demeliydi? En azından o dürüst. Kendine güveni var. Sonrası ise, hak edip etmediği...".

Faslı teknik adama göre, Ballon d'Or yarışı hiç de beklenildiği gibi olmayacak. Şöyle açıkladı: "Bu yıl kazananı tahmin etmek son derece zor olacak. Herkes 'Bu, kazanabileceğim yıl' dediği için, herkes ödülü kapmak için var gücüyle çabalayacak. Ancak ödül Mbappe, Kvaratshelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Dembele, Olise, Fabian Ruiz ve başka herhangi bir oyuncu arasında."

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