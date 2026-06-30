Yeni bir istatistik, şu anda Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana muhteşem bir performans sergileyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili ilginç bir çelişkiyi ortaya koydu.

Lionel Messi, 6 golle mevcut Dünya Kupası gol krallığı listesinin başında yer alıyor ve Arjantin'i, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'e karşı aldığı 3 galibiyetle ilk turda grubunu tam puanla liderliğe taşıdı.

İstatistik ağı "Opta", Salı günü yaptığı açıklamada, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nın tamamında en az koşan ve en az fiziksel efor harcayan oyuncu olduğunu, ancak kale önünde en etkili ve verimli oyuncu olduğunu belirtti.

Ağ, grup aşamasında 90 dakika veya daha fazla süre oynayan 618 oyuncunun (kaleciler hariç) olduğunu belirtti ve Messi’nin bu grup içinde 90 dakikada sadece 8,1 km koşarak en az koşan oyuncu olduğunu, ancak aynı grup içindeki oyuncular arasında 6 golle gol krallığında birinci olduğunu ekledi.



