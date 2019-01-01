Emre Mor, üçüncü kez kadro dışı! Yollar ayrılıyor...

2017 yazında Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, İspanyol kulübünde üçüncü kez kadro dışı bırakıldı.

Celta Vigo'nun Türk futbolcu Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

AS'ta yer alan haberde Emre'nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığı kaydedilirken, 21 yaşındaki oyuncunun Celta Vigo'da birlikte çalıştığı üç teknik direktör yönetiminde üçüncü kez kadro dışı bırakıldığı hatırlatıldı.

Haberde Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres'in de genç oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldıklarını açıkladığı kaydedildi.

Menajeri de temsilciliğini bıraktı!

Öte yandan Emre Mor'un menajer, Bektaş Demirtaş'ın da oyuncunun temsilciliğini bırakma kararı aldığı ve konuyla ilgili önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağı da gelen haberler arasında.

2016 yazında büyük umutlarla Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, Alman devinde isteneni veremeyince 2017 yazında 12.5 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

Emre Mor, bugüne dek Celta Vigo forması altında sadece 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 35 resmi maçta görev alırken, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.