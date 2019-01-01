Emre Mor: Galatasaray'ı uzun süredir bekliyordum

Sarı kırmızılılarla imza atmak için İstanbul'a gelen Emre Mor, ilk açıklamalarını yaptı.

'ın transferi için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu milli futbolcu Emre Mor, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamalarını yaptı.

Genç futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre Mor, Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum. Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. Büyük bir teknik direktör. Antrenmanlara çıkacağım, ardından tek tek maçlara odaklanacağız. Sonrasında eminim başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.