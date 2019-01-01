Emre Mor: Buraya suçlanmak için gelmedim

Galatasaray’ın Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Buraya suçlanmak için gelmedim” dedi.

Sarı Kırmızılılar’ın genç oyuncusu Emre Mor, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

’da forma giydiği için gurur duyduğunu söyleyen Emre Mor, elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Emre Mor’un açıklamaları şu şekilde:

"Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan, sözde gazetecilerden, medyalarından bıktım…

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Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Beni, kişiliğimi, ailemi, geçmişimi bilmeden bu kadar kolay yorum yapabiliyor olmanız çok şaşırtıcı.

Her gün yeni bir suçlama ve asılsız haber okumak için buraya gelmedim. Futbol oynamak, yeteneğimi göstermek, inananların yüzünü kara çıkartmamak için buradayım. Başarılı olur veya olamam ama çabalamak için hep hazırım.

Zaten hayat dediğimiz şey bundan ibaret. Ben Galatasaray’ın bir futbolcusuyum ve bununla gurur duyuyorum. İyi günde, kötü günde her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım"