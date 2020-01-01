Emre Kocadağ: Oyuncularımızda ve teknik heyetimizde koronavirüse rastlanmadı

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, koronavirüs test yaptıran futbolcular ve teknik heyetle ilgili açıklama yaptı.

Emre Kocadağ, Teknik Direktörü Fatih Terim'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle test yaptıran futbolcular ve teknik heyetin son durumlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

TRT Spor' a konuşan Kocadağ, "Oyuncularımızda ve teknik heyetimizde koronavirüse rastlanmamıştır" dedi.

"Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık," diyen Kocadağ, "Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.