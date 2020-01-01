Emre Kılınç'tan Mert Hakan Yandaş'a: Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum

Sivasspor'un iki yıldızından Emre'nin kendisini Fenerbahçe'ye çağıran Mert Hakan'a Galatasaray'da oynamak istediğini söylediği iddia edildi.

Ocak ayında ile anlaştığı, ancak daha sonra 'nin teklifi sonrasında rotasını sarı-lacivertlilere iddia edilen 'un yükselen yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın takım arkadaşı Emre Kılınç'ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı.

Hürriyet' ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Mert Hakan'ın Emre'ye, "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre'nin ise Mert Hakan'a, "Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray'da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayâli vardır. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" diye karşılık verdiği belirtildi.