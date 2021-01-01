Emre Çolak'tan şampiyonluk yorumu: Gönlüm Galatasaray'dan yana

Fatih Karagümrük formasıyla yeniden Süper Lig'e dönen Emre Çolak, altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın kalan haftalara avantajlı girdiğini ifade eden 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Beşiktaş avantajlı ama benim gönlüm Galatasaray'dan yana" dedi.

Skora katkı yapamadı

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan ve sarı-kırmızılı formayla üç şampiyonluk yaşadıktan sonra o dönemin La Liga takımlarından Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre'nin bu sözleri, Karagümrük'ün 10 Nisan'da Galatasaray ile karşılaşacak olmasının da etkisiyle Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Gelen tepkilere aldırış etmeyen Emre, "İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir..." şeklinde bir tweet atıp dört yıldız işareti koyunca tecrübeli oyuncuya yönelik tepkiler büyüdü. Artan tepkilerin ardından geri adım atan Emre bu tweetini sildi.

Deportivo'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Wahda'nın da formasını giyen ve Süper Lig'e Karagümrük formasıyla dönen Emre, bu sezon şu ana dek dokuz maçta şans buldu. Ligde henüz hiç ilk 11'de başlayamayan Emre sahada kaldığı 153 dakikada skora etki etmeyi başaramadı.

"Hedef UEFA Avrupa Ligi"

Karagümrük'ün hedeflerine de değinen Emre gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermek istediklerini söyledi.

"Bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz ama Karagümrük'ün bu hayalini birkaç yıl içerisinde gerçeğe dönüştüreceğine inanıyorum. Türkiye'den birçok teklif almıştım ama Karagümrük'ün hedefleri beni fazlasıyla etkiledi. Bu hedefler doğrultusunda elimden geleni yapıp, faydalı olmak istiyorum"