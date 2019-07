Emre Can: Maurizio Sarri'nin yeni oyun tarzı bizi mutlu ediyor

Juventus'un başarılı orta saha oyuncusu, yeni teknik direktörleriyle ilişkileri hakkında konuştu.

Geçtiğimiz sezon ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından 'a imza atan Emre Can, Tuttosport' a açıklamalarda bulundu.

Takımda Maurizio Sarri'nin gelişiyle birlikte çok şeyin değiştiğini belirten Emre, "Bu sezon çok fazla şey değişti. Yeni hoca, yeni oyuncular ve Sarri'nin yeni oyun tarzı. Bunlar bizi mutlu eden gelişmeler" dedi.

Maurizio Sarri ve Max Allegri hakkında bir tercih yapamayacağını söyleyen başarılı orta saha oyuncusu, "Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Orta sahada birçok farklı görev yapabilirim, takıma yardım etmek için nerede gerekirse orada oynarım. Önemli olan fiziki açıdan her zaman hazır olmam" ifadelerini kullandı.

Emre, Juventus'un öncelikli hedefinin Şampiyonlar Ligi olup olmadığı sorularına ise, "Juventus her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptür. Burada olan herkes bunun farkındadır. İtalya'da kazandığımız başarıları tekrar etmek istiyoruz. Her şeyi kazanıp, sonrasında Şampiyonlar Ligi için de her şeyimizi vereceğiz" şeklinde konuştu.