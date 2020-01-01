Emre Can: Maurizio Sarri, Juventus'ta bana hak ettiğim şansı vermedi

Juventus'tan Dortmund'a transfer olan Emre Can, eski antrenörü hakkında açıklamalarda bulundu.

Emre Can, 'ta Maurizio Sarri'yi etkilemek için hak ettiği şansı bulmadığına inandığını söyledi.

Sezon başında yeniden ülkesine dönerek 'a transfer olan Emre, Bild' e yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Juventus'un önemli bir parçasıydım. Şampiyonluğu hak etmiştik, Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi maçlar çıkarmıştım. Ama Sarri bana hak ettiğim şansı hiç vermedi. Yine de 'da harika zamanlar geçirdim. Ama kariyerimdeki bu bölüm kesinlikle bitti" dedi.

Eski takım arkadaşı hakkında da konuşan Emre, "Bugün bulunduğu yere tesadüfen ulaşmadığını söyleyebilirim. Çok büyük bir profesyonel. Bütün hayatı futbol" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Dortmund'dan takım arkadaşı Jadon Sancho hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Emre, "Dortmund'a katılmadan önce de onun çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Ama burada dünya çapında bir oyuncu olduğunu gördüm. Belki de kendi jenerasyonunun en iyi oyuncusu. En iyi olmak için gereken her şeye sahip ve önünde büyük bir gelecek var" dedi.