Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesinde önemli rol oynayan Emre Can, Portekizli teknik direktörü ikna sürecini anlattı.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle sonuçlanan süreçte sarı-lacivertli takım adına Portekizli teknik direktörle ilk görüşmeleri gerçekleştiren Emre Can, Jesus'u ikna sürecinin detaylarını paylaştı. Ali Şen döneminde Fenerbahçe yönetiminde yer alan Can, Legend Futbol'un YouTube kanalında katıldığı programda Jesus'u ikna etmek için deneyimli futbol adamıyla dokuz kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Ne söylendi?

"Jesus Benfica'da başkana yönelik tepkileri kişisel algılayarak, ceketini alıp gitti. Benfica'dan ayrıldıktan sonra depresyona girdi ve kimseyle futbol konuşmadı. Böyle bir dönemde ikna etmek çok zordu. Tam bu dönemde güçlü bir bağlantı bulduk ve hocayı yemeğe çıkartıp tanışmak istedik.

"İkimiz de aynı yaşlardayız, aynı yaşlarda çocuklarımız var. Ocak ayıydı ve Four Seasons Hotel'de buluştuk. Biriyle flört etmek gibiydi. Türkiye ya da Fenerbahçe'den ziyade futbol bile konuşmak istemiyordu. Başkanı arayıp durumu aktardım ama pes etmedim.

"Ayda iki kez buluştuk. Fenerbahçe'ye gelmesini istemedim ama Fenerbahçe'yi izlemesini istedim ve sonrasında ciddi ciddi not tutmaya başladı. Önce hatalarımızı gözden ve eksiklerimizi değerlendirdi. Ardından takım hakkında net bir fikri oluştuktan sonra Ali Koç ile görüntülü bir şekilde konuşup, tanıştılar. Jesus henüz ilk görüşmede Ali Koç'a adeta bayıldı. Nisan ayında bir balık restoranında buluştuk.

"Toplantının özel olması için ayrı bir odaya geçtik. Bu buluşma sırasında Portekiz'in efsane futbolcularından Luis Figo ve Portekiz Cumhurbaşkanı da aynı mekandaydı. Cumhurbaşkanı bizim orada olduğumuzu öğrenip görüşmek isteyince birden garsonlar dahil herkes fotoğraf çekemeye başladı ve o fotoğraflardan biri basına sızdı ama sızması da iyi oldu.

"Jesus buraya gelir gelmez Fenerbahçe taraftarına aşık oldu. Dinamo Kiev maçından sonra kendisini taraftarlara karşı mahcup hissetti ve 1-2 gün kendisine gelemedi. Jesus'un şu andaki tüm hayatı futbol ve Fenerbahçe. Saat 06.00'da uyanıyor ve 07.40'ta Samandıra'da mesaiye başlıyor.

"Hoca her gün en az 7 kilometre koşuyor. Bazen bu koşularını futbolcularıyla birlikte yapıyor. Kadro konusunda hiçbir zaman haksızlık yapmaz ve hak edeni oynatır. Mücadele etmeyen oyunculara tahammülü yok. Ayrıca takımının geri pas yapmasından da pek hoşlanmıyor ve bunun oyunun güzelliğini bozduğunu düşünüyor. Tutkusu o kadar büyük ki bazen bir yardımcısı maçla beraber kendisini de kontrol etmek zorunda kalıyor"

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