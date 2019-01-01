Emre Can, Joachim Löw'e sitem etti: "Almanya dışında farklı bakılıyor"

Juventus'lu Emre Can, Almanya Milli Takımına seçilmemesinden dolayı yaşadığı memnuniyetsizliği dile getirdi.

'un orta saha oyuncusu Emre Can, ülkesi 'nın liglere verilen milli arada oynayacağı ve maçlarının kadrosuna alınmadı.

Yaz aylarında katıldığı Juventus'ta gösterdiği performans ile beğeni kazanan başarılı oyuncu, Almanya A Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw tarafından bir kez daha davet alamadı.

Son yıl içerisinde sadece 1 kez milli davet alabilen Can, bu durumdan duyduğu hayal kırıklığını belirtmekten çekinmedi.

Sport Bild'e konuşan Emre Can, "Yabancı ülkelerde performansımın Almanya'ya göre daha farklı değerlendirilidiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

2018 Dünya Kupasına da davet almadığına değinen Emre Can, "Son Şampiyonlar Ligi Finalinde oynadığım için davet almayı umuyordum ama bazen kararları kabul etmek zorundasınız" dedi.

Almanya Milli Takımı teknik heyetiyle kopuk bir iletşiminin olduğunu da anlatan Türk asıllı oyuncu, "Kimse beni aramadığı için derin bir hayal kırıklığı yaşadım. Kimse arayıp nasıl olduğumu bile sormadı. Sadece Almany Futbol Federasyonu doktorları beni sordu" diyerek cümlelerini tamamladı.

Emre Can, 2019-2020 sezonunda Juventus formasıyla 28 maça çıktı ve bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı.