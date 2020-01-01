Emre Can: Bayern Münih şampiyon olacak

Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u yendiği maçın ardından sarı siyahlı ekibin oyuncusu Emre Can, Bayern Münih'in şampiyonluğa yaklaştığını söyledi.

'nın 28. haftasında ligin zirvesindeki , en yakın takipçisi 'a konuk oldu.

Bavyera ekibi Joshua Kimmich'in attığı golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak, rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

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Karşılaşmanın ardından Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer ve Borussia Dortmund'un önemli oyuncularından Emre Can, Sky mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

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Emre Can "Kötü bir oyun sergilemedik. İki taraf da karşılaşmayı kazanabilirdi ama son dakikalarda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Son paslarımızı doğru bir şekilde veremedik ve maalesef maçı kaybettik. Maçı kazanmayı çok istiyorduk. Şampiyonluk konusunda gerçekçi olmalıyız. Kendi yolumuza bakıp son maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer bir mucize gerçekleşmezse, Bayern şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

Manuer Neuer ise "Önemli bir maçtı. Dortmund ile nerede oynarsanız oynayın mutlaka motive olmalısınız. Bu galibiyet şampiyonluk yolunda çok önemli bir zaferdi. Artık iş tamamen bize bağlı" şeklinde konuştu.