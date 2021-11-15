Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe’yi çalıştıran Emre Belözoğlu, 2021-22 sezonunda ise Aykut Kocaman’ın ardından Başakşehir’in başına geçmişti.

Ayrıca Şenol Güneş döneminde millî takımda bir görev üstleneceği de söylenen Belözoğlu, Güneş’ten bir teklif aldığını ancak kendisinden bir izin istediğini açıkladı.

Genç teknik direktör, Fenerbahçe’deki dönemine ve Başakşehir’den önce aldığı tekliflere de açıklık getirdi.

Neler söylendi?

Tivibi Spor’a konuk olan Belözoğlu, millî takımdan gelen teklifi neden kabul etmediğini şu cümlelerle açıkladı:

“Şenol Güneş’le beraber çalışmak istemiştim. Hocamızdan bana teklif geldi, federasyon başkanıyla da görüştüm. Ama o dönemdeki şartların iki taraf için de hayırlı olmayacağını düşünerek bu yönde bir karar aldım.”

Belözoğlu, millî takımdaki görevinden ayrılan Şenol Güneş’e şu sözlerle destek oldu:

“Şenol Güneş en zor dönemde göreve getirildi. Bu takımı zor şartlarda Avrupa Şampiyonası’na taşıdık. İnsanların değersizleştirilmesini, hak etmedikleri eleştirileri almasını doğru bulmuyorum. Şenol Güneş’in buraya gelinmesinde çok emeği var. Ahde vefasızlık yapılmaması gerekir.”

“Rusya’dan teklif aldım”

Başakşehir’i çalıştıran genç çalıştırıcı, Rusya’dan ciddi bir teklif aldığını belirtirken Sarri ile yaptığı görüşmenin de detaylarını aktardı:

“Başakşehir’den önce Rusya’dan çok iyi bir teklif aldım. Başakşehir olunca her şeyi bir kenara koymak zorunda kaldım. Çünkü burada benim için çok değerli bir insan var. Başkanımız isteyince diğer planlardan vazgeçtim. İnşallah beraber takımı eski güzel günlere taşıyacağız.”

“Bir dönem Sarri'nin yanında 1.5 ay görev alacaktım fakat süreç çok hızlı ilerledi.”

Fenerbahçe’de kalmak istedi mi?

Belözoğlu, geçen sezonun sonunda Fenerbahçe’den ayrılık sürecine ve Ali Koç’la yaptığı görüşmeye de değindi:

“Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini almak benim için kolay olmadı. 10 hafta içinde çok doğru işler yaptık. Erol hocanın nasıl katkıları olduysa, ben ve ekibimin de kulübümüze katkıları oldu.”

“Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım.”

Avcı’ya övgü

Emre Belözoğlu, Başakşehir’deki futbolculuğu döneminde çalıştığı Avcı’ya övgüde bulundu:

“Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamları çok zorladım ama gelişimimde en büyük faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı. Abdullah Hoca çok kahrımı çekti.”

Visca’ya teklif var mı?

Adı Trabzonspor’la anılan Visca’yı ‘ligin son 10 dönemine damga vuran birkaç futbolcudan biri’ ifadesiyle öven Belzöoğlu, oyuncuya resmi bir teklif gelmediğini söyledi:

“Visca'nın transferiyle ilgili bir bilgim yok" diyen Belözoğlu, "Visca, çok değerli bir oyuncu ve her teknik adam onun gibi bir oyuncuya sahip olmak ister. Bildiğim kadarıyla resmi bir teklif yok ama ben Visca ile devam etmek isterim. Önemli olan Visca'nın kararıdır.”

Bunlara ek olarak Belözoğlu, Süper Lig’in en yetenekli orta sahasının sorulması üzerine İrfan Can Kahveci yanıtını verdi.