Emre Belözoğlu, puan ortalamasıyla Süper Lig tarihinde zirveye çıktı

Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor’ı 2-1 mağlup eden Başakşehir çıkışını sürdürdü. Emre Belözoğlu göreve gelmeden önce 15. sırada yer alan Başakşehir, üst üste beş galibiyetle beşinci sıraya kadar tırmandı.

Geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde de başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu, Başakşehir’deki performansıyla bu başarının tesadüf olmadığını gösterdi.

Parreira'yı geçti

Süper Lig’de teknik direktör olarak 14 maça çıkan Belözoğlu, 11 galibiyet ve iki beraberlik alırken, sadece bir kez sahadan yenik ayrıldı.

Bu 14 maçtaki puan ortalaması, Emre Belözoğlu’nu Süper Lig’de minimum beş maça çıkan teknik direktörler arasında zirveye çıkarıyor.

Sivasspor galibiyetiyle puan ortalamasını 2.50’ye yükselten Belözoğlu, Fenerbahçe’nin efsane çalıştırıcısı Carlos Alberto Parreira’yı geride bıraktı.

İşte Süper Lig tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik adamları:

Emre Belözoğlu - 2.50 (14 maç)

Carlos Alberto Parreira - 2.47 (34 maç)

Reiner Hollman - 2.33 (30 maç)

Karl-Heinz Feldkamp - 2.28 (67 maç)

Mircea Lucescu - 2.19 (136 maç)

Zico - 2.17 (60 maç)

Tomislav Ivic - 2.12 (17 maç)

Eric Gerets - 2.09 (66 maç)

Gordon Milne - 2.08 (275 maç)

Christoph Daum - 2.07 (289 maç)