Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında Süper Lig tarihinde bir ilki başardı

Fenerbahçe bu sezon Başakşehir ile oynadığı her iki maçta da turuncu-lacivertlilere sözünü geçiremedi ve Kadıköy'de bir ilki yaşamalarına engel olamadı.

Süper Lig'in 24. haftasında İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'ini konuk ederken ev sahibi ekip karşılaşmadan 1-0 galip gelen taraf oldu.

Başakşehir'in galibiyet golünü 61. dakikada Chadli'nin asistinde Berkay Özcan kaydetti ve takımına Süper Lig'de bir ilki yaşattı.

Başakşehir ne başardı?

Medipol Başakşehir, 2021-22 sezonunun ilk yarısında 19 Eylül'de Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Emre Belözoğlu'nun ekibi, Kadıköy'de oynanan ikinci maçta da 1-0 galip geldi.

Böylece Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi bir sezondaki iki maçta da mağlup etti.

1 - @ibfk2014, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi bir sezondaki iki maçta da mağlup etti. Duble. pic.twitter.com/fnsxHnXZ1G — OptaCan (@OptaCan) February 5, 2022

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig tablosunda nerede?

Başakşehir aldığı galibiyetin ardından Süper Lig tablosunda Fenerbahçe'yi gerisinde bıraktı.

Emre Belözoğlu'nun ekibi, 23 maçta topladığı 37 puan ile 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin ise 24 maçta 37 puanı var ve Süper Lig tablosunun 6. sırasında yer alıyor.

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