Belözoğlu, Galatsaray'ın yıldızının Başakşehir dönemi ile alakalı serzenişine yanıt verdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun "Başakşehir'de dört yılım çalındı" sözlerine yanıt verdi.

Belözoğlu, aynı zamanda oyun felsefesine de değinerek Johan Cruyff'un tarihteki en iyi teknik direktör olduğunu vurguladı.

41 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e de tavsiyede bulundu.

Emre Belözoğlu ne söyledi?

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takımla sezon başı kampı geçiren Belözoğlu, Vole'ye verdiği röportajda futbolculuk döneminde en fazla zorluk çektiği hazırlık kampını açıkladı.

"En zor sezon başı kampını Atletico Madrid'de geçirdim. Sabah 6'da kalkıp bir anda kendinizi otobüste buluyorsunuz. Nereye gittiğiniz belli değil.

"Sonra kendinizi bir anda sahada buluyorsunuz. Orada çok ağır bir kamp geçirmiştim ama etkileyici bir süreçti.

"Hem futbol kariyerimin uzamasını sağladı hem de teknik direktörlük sürecine de etki eden bir tecrübe oldu."

Başakşehir'in hocası, oturtmaya çalıştığı 'pas oyunu' ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Pas oyununu oynamak bazen kendi ayağınıza kurşun sıkmak gibi bir şeydir. Kanserli hücreyi beslemek gibi bir şey.

"Türkiye'de bu oyunu oynamak, Avrupa'ya göre daha zor. Çünkü ön alan baskıları daha düzensiz olmakla birlikte daha şiddetli.

"Ben bu oyunu oynatmak için gerçekten kafa yordum. Ekibimizle birlikte kendimizi geliştirdik. Set oyununda kendimce geliştirdiğim 3-4 opsiyon var. Örnek gördüğüm bazı hocalardan aldığım 8-9 opsiyon daha var. Oyunculara bunları ezberlettik."

"Oyuncu grubu beni anladı, ben de onları anladım. Çünkü oyuncuyken yan yana oynadığın Mahmut'la, hocası olduğun Mahmut arasında fark var. Onu o da hissediyor ben de hissediyorum.

"Mahmut'la ara sıra gülüşmelerimiz oluyor. Antrenmanda bazen ben de oyuna dahil oluyorum. Arada top kalıyor, Mahmut bana tekme atıyor. Ona, 'Oğlum artık hocaya tekme atıyorsun farkında mısın?' diyorum."

Belözoğlu, kulübün yeni transferi Biglia için ise, "Biglia hem takımı hem de yanındaki oyuncuları geliştiren bir futbolcu. Her takımın bu tarz futbolculara ihtiyacı var. Biz onu istedik o da bizi istedi. Çok değerli bir oyuncuyu transfer ettik" dedi.

Emre Belözoğlu, Okan Buruk için ne dedi?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk için, "Hayatımdaki en önemli 2-3 dosttan bir tanesidir" diyen Belözoğlu, futbolculuk döneminde Buruk'la birlikte Inter'e gidiş sürecini şöyle özetledi:

"O dönem o ilişkiyi ne Galatasaray yönetimi ne de biz iyi yönetebildik. Ben o dönem gerçekten Avrupa'ya gitmek istiyordum. Aslında Okan ağabeyin (Buruk) aklında bu yoktu. Bir anda gelişti.

"Inter bir gözlemci gönderdi. Bir maçını izlediler. 'Emre'den daha iyi futbolcu bulduk' dediler (gülüyor) ve bir anda beraber gittik. Onun transfer süreci çok hızı gelişti.

"Okan ağabey Galatasaraylılığından asla taviz vermedi. Bu görevi hak ettiğini düşünüyorum."

41 yaşındaki teknik direktör, Johan Cruyff'a olan hayranlığını da dile getirdi.

"Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörü bence Cruyff. Bence onu bambaşka yere koymamız gerekiyor. Bugün Barcelona'da oturmuş bir düzen varsa onun sayesinde.

"Bugün Xavi hâlâ onun antrenman metodlarını uyguluyorsa onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğu ortadadır.

"O yüzden Cruyff'u her zaman farklı bir yere koyuyorum. Pep Guardiola ise günümüzün en iyi teknik adamı."

Belözoğlu: "16 yaşındayken Arda Güler kadar yetenekli değildik"

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in A takıma çıkarılmasında öncü olan Belözoğlu, genç futbolcu için şu yorumu yaptı:

"Önünde çok doğru yönetmesi gereken bir süreç var. O süreci de inanıyorum ki değerli ailesiyle beraber iyi yönetecektir. Futbolun gerçeklerine sığınarak bir yaşam tercihi yapmak zorunda.

"Ben de çok iyi oyuncuydum. Tugay Kerimoğlu da çok iyi futbolcuydu. Sergen ağabeyi de öyle anlatırlar. Ama hiçbirimizin 16 yaşındayken bu kadar iyi olduğumuzu düşünmüyorum.

"Ama bu, onun bu isimler kadar büyük bir futbolcu olabileceğini göstermez. Bu, onun tercihlerine göre şekil alacak bir durum.

"Arda'yla ilgilendiğini duyduğum bazı Avrupa takımları var. İnşallah Fenerbahçe'de istediği süreyi alır ve bu gelişimini tamamlayabilecek bir Avrupa takımına gider."

Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun "Başakşehir'de dört yılım çalındı" sözlerine ise şu yanıtı verdi:

"Genç bir çocuk. Şöhret dediğimiz şeyin bazen ayaklarınızı kestiğiniz anlar vardır. Ben de çok yaşadım. Onu doğru yönetmek lazım.

"Kerem'in ne yaşadığını tam bilmiyorum. Bir sene birlikte çalıştık. Aslında kendisini geliştirebileceği bir ortam da vardı. Ama dışsal motivasyonu yüksek bir oyuncu gibi geliyordu bana. Yani dış etkenlerden etkilenen bir futbolcu görüntüsü veriyordu.

"Çok panikti, çok top kaptırıyordu. Ama dinamizmi, oyuna katılma isteği çok yüksekti. Fakat o dönem bizim takımımızda pek şans bulamadı.

"Ben de Kerem kadar anlatsam, kulüpleri ve teknik adamları şikâyet etsem, 200-250 sayfalık kitap yazarız. Zannetmesin ki bu sıkıntıları sadece o yaşadı. Hayır, hepimiz yaşadık.

"Bir oyuncu konuşurken daha üstten bakmalı. 'Bu da hayatın içinde varmış bunu da bana yaşattılar ama ben buradan daha güçlü çıktım' gibi yaklaşmalı. 'Onları unutmayacağım onlarla hesaplaşacağım' gibi bir bakış açısı kimseye bir şey kazandırmaz.

"Kerem, bu söyledikleri için daha sonra üzülür. Gençken üzüleceğimiz şeyleri yapmamalıyız."

Daha fazlası için