Emre Belözoğlu: Başakşehir kalbimde ama ben Fenerbahçeliyim

Eski takımı Başakşehir'e karşı kritik mücadeleye çıkacak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli olduğunu vurguladı.

Kaptanı Emre Belözoğlu, sezon başında transfer edildiği ’e karşı forma giyecek.

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'a konuşan Emre Belözoğlu, "Ne hissediyorsun?" sorusuna, şu cevabı verdi: "Başakşehir kalbimin en güzel yerinde ama ben Fenerbahçeliyim."

Sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacaklarını belirten Emre, "Evimizde her takıma karşı bir adım öndeyiz. Taraftarımızın müthiş desteğiyle kazanmak istiyoruz. Ancak zor bir maç olacağı açık" dedi.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer Akif’in Başakşehir taraftarı olduğunu, transferinden sonra Fenerbahçe’yi tutmaya başladığını söyleyen Emre, "Ömer Akif biz kaybedince üzüntüsünden ağlıyor. O, babasının yolunda. Ama bu maç neler hisseder kestiremiyorum" dedi.