Emre Belözoğlu'nun yeni adresi A Milli Takım oluyor

Fenerbahçe'deki görevinde devam etmeyen Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da görev alabilir.

Fenerbahçe, geçen sezon Erol Bulut'un ardından göreve gelen Emre Belözoğlu ile bu sezon devam etmeme kararı almıştı.

Antrenörlük kariyerine devam etmek isteyen genç çalıştırıcı milli takımda görev alacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, Çeşme'de tatil yapan genç çalıştırıcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Görüşmede Güneş, "Seninle birlikte çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber" yapalım teklifinde bulunurken, Belözoğlu da bu teklife sıcak baktı.

Önümüzdeki ay taraflar tekrar bir araya gelerek kararlarını açıklayacaklar. Şenol Güneş'in Belözoğlu dışında ekibine bir kişiyi daha katması bekleniyor.

Emre Belözoğlu'nun antrenörlük kariyeri

Belözoğlu geçen sezon 10 maçta Fenerbahçe'nin başında yer aldı. Sarı - lacivertliler bu karşılaşmalarda yedi galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip kaleye 18 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.