Emre Belözoğlu'nun Şampiyonlar Ligi hayali

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu sarı lacivertli formayla Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kuruyor.

'de performansıyla alkış alan Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertli formayı bir sezon daha giyme ihtimali ortaya çıktı.

Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için bir sezon daha futbol oynamak istediği öğrenildi.

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En son 2012 yılında ile Devler Ligi'nde sahne alan 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayıp 40 yaşında yeniden Avrupa'nın zirvesinde boy göstermek istiyor.

Her fırsatta takımı ile şampiyonluk yaşamak istediğinin altını çizen Belözoğlu, sonrasında milli formayla 'de mücadele etmenin hesaplarını yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen takımının en önemli oyuncularından biri olan deneyimli yıldız, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 1 gol ve 2 asist ile oynadı.