Emre Belözoğlu'nun milli takımdan geri çevrilme sebebi ortaya çıktı

A Milli Takım'ın eski iletişim direktörü Altuğ Atalay, Şenol Güneş dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in başında yer aldığı A Milli Takım'da iletişim direktörü olarak görev yapan Altuğ Atalay, Radyospor'da Ajansspor Genel Yayın Yönetmeni Kenan Başaran ve Ajansspor Haber Müdürü Cüneyt Muharremoğlu'nun sunduğu Soyunma Odası programına konuk oldu.

Atalay, Şenol Güneş'in ekibine katılması için Emre Belözoğlu'na teklif yaptığını hatırlattı ve bu birlikteliğin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Emre Hoca altı kişiyi Başakşehir'e niye götürmedi?

Şenol Güneş de kadrosuna takviye yapması gerektiğini Emre Belözoğlu ile görüşerek ortaya koydu. Ama bu birliktelik olmadı. Altuğ Atalay, bunun sebebinin Belözoğlu'nun 6 kişiyle gelmek istemesi olduğunu ama bu kalabalık kadronun da birilerince dayatılmış olabileceğini iddia etti:

"Emre Belözoğlu futbolu bıraktığında kendisine 'Gel bu takımın içinde ol' denilmiş. Yani Fenerbahçe'de sportif direktör olmadan önce. Sonrasında da gelmemesinin sebebi, çok kalabalık bir ekiple gelmek istemesiydi. Altı kişilik bir ekipti. Bir gölge kabine görüntüsü verecekti."

"Bu şekilde gelmek Emre Hoca'ya da zarar verirdi. Bakın şimdi Medipol Başakşehir'e gitti ve o ekipten sadece bir kişiyi; istatistik analizciyi yanına aldı. Bir kişi de Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ta yanına aldığı Dolu Aslan Hoca."

"Milli takımda da son üç maçta Dolu Hoca Şenol Hoca ile çalıştı. Konusunda da oldukça niteliklidir. Güneş için verilmiş bir karar mı vardı? Eğer böyle çok güvenilir bir ekip anlayışıyla katkı yapabileceğini düşünüyor olsaydı Emre Hoca’nın, onlarla Başakşehir'e gitmesi gerekmez miydi?"

"Ya da o zaman bu isimler belki yanına başka önerilerle yerleştirilmeye çalışıldı. Milli takım yapısı veya Şenol Güneş ile ilgili verilmiş bir karar var mıydı acaba? Bu reaksiyon erkenden oluşsun diye mi yapıldı?" Kunzt'a 'Evet' diyen Kenan Koçak Güneş'i niye reddetti?

Koçak, Güneş'in ekibine neden girmedi?

"Şimdi Kenan Koçak, Stefan Kuntz'un ekibine girdi. Şenol Hoca da kendisiyle görüştü. Hannover'den ayrıldığını ve aylık 30 bin Euro dolayında tazminat aldığını, bir yerde çalışırsa bunun sonlanacağını ve bunun karşılanmamasının kendisi için önemli bir handikap olacağını söyleyerek gelmedi."

"Ama aradan 3-4 hafta geçti, milli takım kadrosu değişti ve Kenan Hoca şimdi A milli takımda. Birileri 'Sen şimdi gelme' mi dedi? Burada iki soru var: Ya bu para kendisine verildi. Daha önce verilseydi bütün antrenörler arasında denge kopardı çünkü tazminatı aşağı yukarı hocalar seviyesindeydi."

"Ya da 'Hayır sen şimdi gelme, buradaki yapı değişecek. Sen ondan sonra gelirsin" dendi belki. Oluşan tabloya baktığında ikincisi daha akla yatkın geliyor. Zaten milli takımdaki görev değişiklikleri, milli takımlar sorumlusunun değişikliği, kadronun değişmesi."

"Mesela 'Niye kadroda yok' diye kamuoyunda oluşturulan algının belli unsurlarının şu an kadroda olduğunu görüyoruz. Demek ki bu algı da belki bilinçli şekilde oluşturuldu. Kulüplerde bunların bin tanesine şahit oldum. Ama burası milli takım! Milli takım seviyesinde hesap olur mu?"

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