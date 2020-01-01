Emre Belözoğlu'nun EURO 2020 üzüntüsü

Kariyerinin son sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Emre Belözoğlu, ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek.

Sezon başında 'den 'ye gelerek futbolu sarı-lacivertli forma altında bırakmak isteyen Emre Belözoğlu, aynı zamanda milli takımla da Avrupa Şampiyonası'na gideceki. Ancak Emre'nin EURO 2020 hayali suya düştü.

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'a konuşan Emre Belözoğlu, gelecek planları ve karantinada geçen günlerini anlattırken "Bu karantina günleri benim için çok sıkıcı geçmiyor. Zira ben zaten hayatının büyük bir bölümünü evinde yaşayan bir insanım. Ailemle bir arada olmak keyifli ama gerek dünya gerek ülkemiz insanı için endişelenmek hepimizi üzüyor." ifadelerini kullandı.

Dışarıya çıkmadığını söyleyen Emre, "Bir an önce dünya ve ülkemiz bu süreci atlatsın diye dua ediyoruz. Bir de yeşil sahaları, taraftarımızı ve Samandıra’da idman yapmayı çok özledim. Bu süreçte sadece 2-3 kez kulübe gittim, onun haricinde hiç dışarı çıkmadım" dedi.

Daha fazla takım

Önümüzdeki sezona ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda oynamayacağını da açıklayan Emre, "Futbol için konuşmam gerekirse tabii ki üzgünüm. Çok istemiştim Avrupa Şampiyonası’nda olmayı. Ama nasip değilmiş. Ancak kendim için ne kadar üzgünsem, sakatlığı bulunan ve bu yaza yetişemeyecek kardeşlerim içinde bir o kadar mutluyum. 2021’de hepsi oynayacak ve dünya onlar sayesinde ’yi konuşacak. Allah hayallerimin ötesinde bir kariyer nasip etti. Onların da benden daha güzelini yaşamalarını isterim" dileklerinde bulundu.