Emre Belözoğlu: "Umarım bir gün Fenerbahçe ile yollarımız kesişir"

Medipol Başakşehir'in deneyimli yıldızı, sezonu şampiyonlukla tamamlamak istediklerini belirtirken, Fenerbahçe'nin durumunu da değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak kapatan Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ailesiyle tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen ve Bolu kent merkezinde bir restoranda yemek yiyen Emre Belözoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk devresini değerlendirdi, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili sorulara da cevap verdi.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Emre, "6 puanlık bir avantajımız var. Üç puanlık sistemde çok büyük bir fark olarak görünmese de ligde çok ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bizler ilk yarıdan daha iyi hazırlanıp ikinci yarıda sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Tabii kolay olmayacak. Ligimiz zor bir lig. Dinamikleri farklı ama biz elimizden geldiğince sezonun ikinci yarısını ilk yarıdan daha iyi geçirmeye çalışacağız." diye konuştu. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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Fenerbahçe ile ilgili bir soruya Emre, "Bunu hiçbir zaman gizlemedim Fenerbahçe'nin benim gönlümdeki yeri ayrı. Orada gerçekten güzel zamanlarım geçti. Sıkıntılı zamanları da beraber yaşadık. Kader birliği de yaptık. O camianın içerisinde bana ayrı bir teveccüh oldu. Taraftar her zaman bana sahip çıktı. Sokakta yürüdüğümde bunu net bir şekilde görebiliyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Şu an Başakşehir'in başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

"Her Fenerbahçeli gibi ben de rahatsızım..."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı ile ağabey-kardeş gibi olduklarını ifade eden Emre, şunları kaydetti: "Bu kulübü elimizden geldiğince bir yere çıkarmaya çalışıyoruz. Ben de bunda pay sahibi olmak istiyorum sezon sonuna kadar. Daha sonra Allah nasip ederse bir gün Fenerbahçe ile yollarımız kesişir. Ben Fenerbahçeliliğimi gizlemedim, saklamadım. Şu anki durumundan, konumundan da her Fenerbahçeli gibi ben de rahatsızım, ne kadar profesyonel futbolcu olursam olayım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bunlar ülkemizin futbolda en büyük dinamikleri. Onlarsız bu lig, onlarsız bu heyecan olmaz. Fenerbahçe'nin bu durumu, dediğim gibi başta bütün Fenerbahçe taraftarını, camiasını rahatsız ettiği gibi bir Fenerbahçeli olarak beni de rahatsız ediyor. Ben işim olarak baktığımda da tamamen Başakşehir'in başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah biz şampiyon oluruz, Fenerbahçe de bu sıkıntılı süreci çabucak atlatır."

Volkan Demirel yorumu

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Volkan Demirel için de Emre Belözoğlu, "Çok iyi Fenerbahçelidir. Camianın o dönem yaşamış olduğu sıkıntılarda nasıl ayakta durduğunu, dik durduğunu iyi biliyorum. Fenerbahçe Kulübünün almış olduğu bir karar var. Benim şu an dışarıdan bir şey söylemem doğru olmaz ama Volkan benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım." ifadelerini kullandı.