Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihine geçti
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AA
Sarı Lacivertliler'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu kırılması güç bir rekora imza attı.
Gençlerbirliği maçının 81. dakikasında sahneye çıkıp takımına 1 puanı kazandıran tecrübeli oyuncu böylece Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Süper Lig'de oynadığı 17 sezonda toplam 384 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun 52 golü bulunuyor.
4 - Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu Emre Belözoğlu oldu.— OptaCan (@OptaCan) July 7, 2020
1990'lar ✅
2000'ler ✅
2010'lar ✅
2020'ler ✅
Çınar. pic.twitter.com/ovPrEu3WRu