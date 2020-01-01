Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihine geçti

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında attığı golle Süper Lig tarihine geçti.

Sarı Lacivertliler'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu kırılması güç bir rekora imza attı.

maçının 81. dakikasında sahneye çıkıp takımına 1 puanı kazandıran tecrübeli oyuncu böylece Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Süper Lig'de oynadığı 17 sezonda toplam 384 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun 52 golü bulunuyor.

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