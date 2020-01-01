Emre Belözoğlu: "Sezon sonunda futbolu bırakıyorum"

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbol kariyerini noktlayacağını duyurdu.

'nin veteran yıldızı Emre Belözoğlu, takımının Hes Kablo karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan 39 yaşındaki oyuncu maçı kazanacak bir karakter ortaya koyduklarını belirtirken, "Ligde uzun süredir bir şanssızlığımız vardı. Sezona iyi başladık ve taraftarımızın bizden beklediği şampiyonluk için mücadele ettik ama çok şanssızlıklar yaşadık. Bugün elimizden geldiğince tüm takım arkadaşlarımız bir irade ortaya koydu. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettik diye düşünüyorum." dedi.

Emre, salgın nedeniyle seyircisiz ve sıkı tedbirler altında oynanan maçlarla ilgili de şöyle konuştu: "Bütün takımlar için çok zorlu geçecek bu süreç. Bu yeni bir sezon başlangıcı olarak düşünülüyor ama öyle değil, başka bir psikoloji altında maçlara çıkıyoruz."

Daha fazla takım

"Bana hangi görev verilirse verisin..."

Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirileceği konuşulan Emre, gelecek sezon gidilecek olan yeni yapılanma hakkında ise, "Şu anda başkanımızın önderliğinde yeni bir yapılanma hazırlanıyor. Sezonun kalanını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz, bir yandan da gelecek sezonun planları yapılıyor. Bana hangi görev verilirse verilsin her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe taraftarının sabah uyandığında mutlu bir şekilde uyanması en az benim ailemin mutluluğu kadar önemli." diye konuştu.

"Sezon sonunda futbolu bırakacağım"

Deneyimli oyuncu sezon sonunda futbola veda edeceğini de sözlerine eklerken, "Gönül ister ki 50-60 yaşına kadar oynayabileyim ama hayatın gerçekleri var. Sezon sonunda futbolu bırakacağım. Sahaya çıktığım ilk gün ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Benim için zor bir karar olacak, bir rekor kırdım belki ama futbolu bırakmak kolay olmayacak." şeklinde konuştu.