Emre Belözoğlu: Şampiyonluk hedefinden dönüş yok

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Alanyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

39 yaşındaki futbolcu, Alanya deplasmanı öncesi Fanatik'e verdiği röportajda birçok konuya dair görüşlerini dile getirdi.

"Volkan Demirel bize çok faydalı olacak"

Emre Belözoğlu, 17 yılını Fenerbahçe'de geçiren Volkan Demirel'in takıma büyük bir katkısı olacağını ifade etti:

"Volkan’ın bizimle beraber olacak olması çok güzel. 17 yıllık hizmeti ve çubuklu ile kazandığı başarılar, Fenerbahçe efsaneleri arasına adının yazılmasını sağladı. Takıma büyük katkısı olacak. Hem arkadaşlarına sağlayacağı motivasyon hem de futbol bilgisi ile yeni Volkan yetişmesine ön ayak olacak."

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"Şampiyonluk hedefinden dönüş yok"

39 yaşındaki milli futbolcu, Alanya deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk hedefini sürdüreceklerini söyledi:

"Bu sezon elbette tek hedefimiz, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamak. İlk 3 haftada Süper Lig’de oynadığımız maçlarda neler yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarımız bize inanıyor. Sonuna kadar destek veriyor. Şampiyonluk hedefinden dönüş yok. Pazartesi günü (yarınki) 3 maçını da kazanıp, liderliğini sürdüren Alanyaspor ile hayati bir deplasman maçına çıkacağız. Sakatlığım nedeniyle ben kadroda olmayacağım ancak arkadaşlarım bu başaracak güçte. Biz bir ekibiz, bir aileyiz. Bunu da çıktığımız her maçta başarı ile gösteriyoruz."

"Milli Takım'da ağabeylik yapmaktan mutluluk duyuyorum"

Belözoğlu, A Milli Takım'da genç oyuncularla tecrübelerini paylaşmaktan dolayı memnun olduğunu dile getirirken, "Milli Takım’da teknik direktörümüz Şenol Güneş’le birlikte çok genç bir jenerasyon bir araya geldi. Ben de onlara ağabeylik yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tecrübelerimi onlarla paylaşıp, yapılan hatalar konusunda uyarılarda bulunuyorum. Benim onlarla yakından ilgilenmem hem futbolcuları hem de Şenol hocayı çok mutlu ediyor. Bu görevimden büyük haz alıyorum. Türk Milli Takımı olarak hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek. Şu anda yolu yarıladık. Önümüzde Arnavutluk, ve İzlanda ile oynayacağımız çok önemli üç maç var. İlk iki arasına girip, finallerde yer almak istiyoruz.”