Emre Belözoğlu: O heyecanı kaybettiğim zaman futbolu bırakacağım

Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, yeni yıla dair ilk planlarını ve düşüncelerini anlattı.

kaptanı Emre Belözoğlu, yeni yıl hedeflerinden bahsederken, Fenerbahçe için unutulmaz bir sene olacağını ifade etti.

Emre Belözoğlu, yeni yıla dair umutlarını Milliyet gazetesinden Senad Ok'a anlattı. 40 yaşındaki futbolcu 2019 yılının kendisi için özel bir yıl olduğundan bahsetti:

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"Emre Belözoğlu olarak 2019 yılı, geçirdiğim en özel yıllardan biri oldu diyebilirim. Saygı duyduğum insanlarla ve güzel bir ekiple sürdürdüğüm, başarılı olmak adına elimizden geleni ortaya koyduğumuz bir süreç geçirdim. Bu noktada her konuda verdikleri destekten ötürü başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm Kulübü’ne teşekkür etmek istiyorum."

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun röportajından satırbaşları şu şekilde:

"Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim"

"Kendimi bildim bileli Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Futbola ilk başladığım gün itibariyle de tek bir hedefim vardı o da bu kulübün formasını giymek. Şükürler olsun bunu başardım. Hatta kariyerimde geçirdiğim en özel dönemleri, renklerine gönülden de bağlı olduğum Fenerbahçe’de yaşadım. Takımımdan ayrı kaldığım dönemlerde söylediğim ve gönlümde olan bir şey vardı, o da kariyerimi sonlandırmadan bu formayı bir kez daha giymek, futbolu Fenerbahçe’de bırakmak. İşte 2019 bana bunu yaşattığı için benim için çok özel, çok anlamlı. Bu noktada bana bu şansı tanıyan Başkanımız Ali Koç’a, Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca her zaman layık olmak için mücadele ettiğim büyük Fenerbahçe camiasına da yürekten teşekkür ederim. Ben bu forma için elimden gelenin her zaman en iyisini vermeye çalıştım. Bugün 39 yaşımda yeniden giydiğim Fenerbahçe forması için, kulübümün başarısı için elimden gelenin en iyisini vermeye de devam edeceğim.”

"O zaman futbolu bırakacağım"

‘“2019’da unutamadığım maçtan bahsedeceksek mutluluklardan bahsetmek isterim. Fenerbahçe formasıyla ilk sahaya çıktığımız maç içeride ile oynadığımız, seyirci ile buluştuğumuz maç. O maça taraftarın gösterdiği ilgi. 4 sene sonra Fenerbahçe forması giydiğim ilk maç itibariyle en mutlu olduğum maçtı diyebilirim.

Benim böyle olaylar karşısında heyecanlı olduğumu herkes biliyordur. Ben o heyecanı kaybettiğim zaman futbolu bırakacağım."

"Biz şampiyon olacağız"

"En olumsuz anda dahi hiçbirimiz umudumuzu, inancımızı asla kaybetmiyoruz. Sahip olduğumuz bu takım ruhuyla biz bu sene şampiyon olacağız Takıldığımız yerde ayağa kalkıp devam edeceğiz. Bir gün başkanımız ateşleyecek, bir gün taraftarımız, bir gün hocamız, bir gün takımın en genç ismi belki de... Ama şunu biliyoruz; sahip olduğumuz bu takım ruhuyla biz bu sene şampiyon olacağız!"

" için ailemle oturup karar vereceğiz"

“Saha içi hedeflerim devam ediyor. Hedeflerim arasında olan kulübümüzü şampiyon yapmak adına saha içi ve dışı ne yapmam gerekiyorsa yapıyorum. Ama performans olarak tamamen sahaya konsantre olmuş durumdayım. Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Milli Takımla Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyorum. Takımın içinde olmak istiyorum. Buraya hep beraber getirdik. Orayla beraber bu işi taçlandırmak istiyorum. Ama net bir kararım yok. Kesinlikle net bir kararım yok. Olayların akışına bakacağım. Belki dediğin gibi en çok konuşulacak zamanlar Mayıs - Haziran. O zaman da bir karar vereceğim. Birkaç dostum ve ailemle oturup karar vereceğim. Çünkü ailem içindekilerin hemen hemen hepsi oynamamı istiyor. Ben ise bu konuda tam bir karar vermedim.”