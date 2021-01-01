Emre Belözoğlu: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın

Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, başta Mesut Özil olmak üzere sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in son 20 yılda kendi pozisyonunda dünyanın en özel oyuncuları arasında bulunduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin genlerinde yıldız oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Eğer bu transfer olursa ilk defa böyle bir şey olacak. Camia adına da başkan adına da çok pozitif bakıyorum, fakat kolay da görmüyorum. Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut'un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Mesut çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın iki maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayâlinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Mesut'un sözleşmesinin bulunduğu ile yürütmüş olduğu bir sürecin bulunduğunu hatırlatan Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Mesut'un kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Mesut, kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu seneki limitlerimizde bir yükü olmayacak. Fenerbahçe ya da diğer kulüpler artık 4-5 milyon euro maaşlarla futbolcu getirebilecek güce sahip değiller. Fenerbahçe'nin dengesini bozacak, rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok.”

"Perotti'nin ameliyat olması gerekiyor"

Belözoğlu, Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin ameliyat edilmesi gerektiğini de ifade etti. Ameliyatın gerçekleşmesi durumunda oyuncunun sahalardan uzun süre ayrı kalma durumunun bulunduğunu anlatan Belözoğlu, bu yüzden menajeriyle geleceğini oturup konuşacaklarını anlattı.

Perotti'nin karakterinden ve oynama isteğinden çok memnun olduklarını aktaran Belözoğlu, "Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ilâ 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek."

Oyuncunun kendi maaşının çok altında bir paraya oynadığını ve maç başı paralarına henüz ulaşamadığını dile getiren Belözoğlu, şöyle konuştu: "Perotti'nin durumuna bir haftaya kadar karar verilecek. Kendisinin Fenerbahçe'ye bizim lehimize hazırladığımız sözleşmesi sayesinde mali bir yükü olmuyor. Perotti ayrılığı kesin olacak dersek doğru söylememiş oluruz. Biz oyuncuyu değersiz kılmayız, bunu ona hissettirmeyiz. Onunla bir şekilde orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Oyuncunun isteğini, arzusunu görebiliyorum ama karar almak zorundayız. Kenar oyuncu transferiyle alakalı oyuncuyu içerden bir şekilde boşatmamız gerekiyor. Limitlerin üzerine, oyuncu sayısı ve yabancı sayısı da ekleniyor. Almamız gereken kararlar olacak. Biz oyuncu azaltmazsak oyuncu vadetmek doğru olmaz. Bazı oyuncularla vedalaştıkça yerine koymak adına hamleler yapmaya çalışacağız."

"Ömer Faruk Beyaz süreci olumsuz ilerliyor"

Belözoğlu, genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ile yaptıkları görüşmelerin şu anda olumsuz devam ettiğini belirtti. Ömer Faruk'a çok iyi şartlar içeren bir proje sunduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir Hoca'nın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, beş senelik bir proje. Son dönemde başkan da dâhil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin bitmediğini ve Ömer Faruk'un bir an önce bir karar vermesi gerektiğini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti: "Kendisi bize belli bir noktada kararını iletti ama burada çok büyük bir camia var. Evet, bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum. Bu sürecin olumlu yönde seyretmesi için ne kadar uğraştığımızın da bire bir şahidi kendisi ve ailesidir. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım. Bizim hedefimiz, hayalimiz Fenerbahçe'nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla yürümesidir. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum."

Dorukhan Toköz transferi

Belözoğlu, hakkında kamuoyunda çıkan "futbolcuları ayartma" gibi bir özelliğinin bulunmadığını dile getirdi. Beşiktaş'ta oynayan Dorukhan Toköz ile hiçbir görüşmesinin bulunmadığını anlatan Belözoğlu, "Bizim ayartma yeteneğimiz yok. Yaptığımız transferlerde samimice duygularımızı paylaştık. Dorukhan’la ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş, iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez. Bizim şu an için Dorukhan’la alakalı bir gündemimiz yok. Transfer süreci dinamik bir süreç. Biz tek başımıza kendimizi düşünüp tavır içinde olmayız. Kimsenin ne dediğinin önemi yok, ne yaptığımızı iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.