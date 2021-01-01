Emre Belözoğlu: Mesut Özil çok iyi bir oyuncu, ama ben de fena değildim

Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in imza töreninde Goal Türkiye'nin sorusunu yanıtladı.

, 'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil için gösterişli bir imza töreni düzenledi.

Yurt içi ve yurt dışından birçok gazetecinin akredite olduğu törende Goal editörü Uğur Aktan da bir soru sordu.

İmza töreninde hazır bulunan Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, "Geçmiş dönemde millî takımın önemli bir oyuncusu olarak siz Brezilyalı orta saha oyuncusu Cristian Baroni ve dünyaca ünlü 10 numara Alex de Souza ile birlikte oynamıştınız. Şimdi de yine Brezilyalı bir orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, millî takımda oynayan Ozan Tufan ve önlerinde dünyaca ünlü bir 10 numara olarak Mesut Özil olacak. Sizce hangi üçlü daha iyi?" sorusuna ise cevap vermekte zorlandı.

"Çok zor bir soru sordun," diyen Belözoğlu, "Mesut çok iyi oyuncu ama ben de fena değildim. Yine de bence şu anki üçlü daha önde" cevabını verdi.