Emre Belözoğlu: Merih'in çizgiden çıkardığı topta annelerimizin duası var

A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, İzlanda maçında Merih Demiral'ın kritik müdahalesini ve takım üzerinde oluşan sinerjiyi yorumladı.

Sakatlığı nedeniyle İzlanda maçında kadroda olmasına rağmen forma giyemeyen A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, karşılaşmanın kritik anlarını yorumladı.

Sabah 'tan Ogün Şahinoğlu 'na konuşan Emre Belözoğlu, Merih Demiral'ın İzlanda karşılaşmasındaki kritik çizgi müdahalesi hakkında, "Merih'in çizgiden çıkardığı topta bizim, annelerimizin, sokakta insanların, tribündeki on binlerin, televizyon başındaki milyonların duası vardı herhalde. Bu bir sinerji işi. Daha önce Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde bu tarz maçlar çok oynadık, nasıl olduğunu biliyorsunuz. Son dakikalarda gittik, bazen kaybettiğimiz de oldu. Bizim ülkemiz her şeyin en güzeline sahip" yorumunu yaptı.

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39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takım üzerinde oluşan sinerjiyi, 2002 Dünya Kupası sırasında oluşan atmosfere benzetti:

"Takım üzerinde iyi bir sokak enerjisi var, 2002'de de bunu hissetmiştim. Şimdi de sokağa çıktığımda aynısını hissediyorum. Bunda taraftardan, aşçısına, malzemesine kadar herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Bu birlik ve beraberlik bizi başarıya götüren en önemli unsur diye düşünüyorum. 2020 bizim için çok iyi ses getirecek. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz, buna inanıyorum. Hepimiz isteriz bu ülkeye bir kupa getirmek ama tabii ki kolay değil."

, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçını 17 Kasım Pazar günü Andorra ile oynayacak.