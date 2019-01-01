Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında oynamayabilir

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi.

, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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Sakatlığı bulunan Max Kruse özel program dahilinde, Adil Rami ise ilk bölümde takımla çalıştı.

Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu ise antrenmanda yer almadı. TRT Spor'da yer alan habere göre 39 yaşındaki deneyimli futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, 8 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.