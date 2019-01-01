Emre Belözoğlu: Hocamızla aramızda hiçbir olay olmadı, olamaz da

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, teknik direktör Ersun Yanal ile aralarında bir sorunun bulunmadığını açıkladı.

, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu arasında tartışma çıktığı yönünde haberler çıktı.

Maçın ardından beIN Sports' a açıklamalarda bulunan Emre ise bu iddiaları yalanladı.

İşte Emre'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar;

"Dedikoduların, iftiraların, ortaya atılan iddiaların ne yazık ki ispatlanma mecburiyeti olmadığı bir dönemde yaşıyoruz."

"Öncellikle bütün Fenerbahçeli taraftarlara, böyle bir konuyla gündeme geldiğimden ötürü çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Ben Fenerbahçe’nin kaptanıyım, bu takımı başarıya ulaştırmak istiyorum."

"Hak ettiğimiz bir galibiyetten sonra neden bunların konuştuğunu bilecek kadar zeki bir insanım. Taraftarın da böyle olduğunu düşünüyorum."

"Hocamızla aramızda hiçbir olay olmadı, olamaz da. Bugün toplantıda ayağımın çok ağrıdığını kendisine ilettim."

"Ben neden böyle şeylerle gündeme geliyorum, bunu gerçekten merak ediyorum. Fenerbahçe geçen sezon zorlu bir süreç yaşadı. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce ve inanca sahibiz. Bu iddialar nedeniyle bireysel olarak yıpranıyorum. Saha içinde yaptığım hataların bedeli olacaktır mutlaka. Ama yapmadığım şeylerin bedelini ödemek istemiyorum."

"Ben oynamadım diye hocasına tepki verecek bir oyuncu değilim. Fenerbahçe’ye gram zararım olacaksa hissettiğim anda burada olmam zaten. Bunların konuşulması beni çok rahatsız ediyor."

"Sosyal medyayı kendi çıkarına, kötüye kullanan insanlar var."

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"Maçtan sonra hocam yanıma geldi ve koluma girdi. 'Seninle benim kavga ettiğimiz konuşuluyor. Gel basın toplantısına birlikte çıkalım' dedi. Benim bu konularla alakalı ilgim veya bilgim yok."

"Maçtan iki gün önce ayağımda ağrı oldu. Kas problemi olduğu için riske edersek 1-1.5 aylık bir sıkıntı çıkabilirdi. Hocam ve doktorumuzla ve oturup konuştuk, böyle bir karar aldık."

"Hoca istese de beni oynatmaz zaten. Onun alacağı karara saygı duymak zorundayım. Kenarda otururum. Ben Fenerbahçe’ye hizmet etmeye geldim. Artık genç değilim. Gençken oynatılmadığınız zaman bazı tepkileriniz oluyor. Ama oynamadığım zaman Fenerbahçeliliğimin sorgulanacağı bir süreci yaşamayı hak etmiyorum."