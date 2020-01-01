Emre Belözoğlu: "Hayatımın en mutlu günleri Fenerbahçe'de geçti"

Çaykur Rizespor karşısında futbolculuk kariyerindeki son maçına çıkan Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

'nin sezonun son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığ maçta profesyonel futbolculuk kariyerindeki son maça çıkan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan 39 yaşındaki Emre, "Duygusal konuşma yapmamayı tercih edeceğimi söylemiştim. 1-2 güne kadar bu konuyla ilgili gerekli bir açıklama yapacağım. Maç bittikten sonra içerip gidip annemi aradım. Önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Çocukluğumda ne hayal ettiysem fazlasıyla yaşadım. Duygularımı ve düşüncelerimi biraz daha samimi bir şekilde aktarmak adına 1-2 gün daha hazırlanıp uygun bir ortamda dile getirmek istiyorum." dedi.

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Emre Belözoğlu, futboldan kopmayacağını da belirtirken, "Hatalarımla sevaplarımla 24 sene profesyonel futbol oynadım. Sokakta top oynarken futbolcuların bugün son maçım olabilir ama ben futbolu çok sevdim. Çocukluğumda Fenerbahçeliydim. altyapısında oynadım, orada da güzel günlerim geçti. Avrupa'ya gittim, sonra 'e geçtim, orada da beni harika karşıladılar. Benim için kolay olmayacak. Hayatımın en mutlu olduğum dönemleri Fenerbahçe'de geçti. Her bir veda bir kavuşmaya vesiledir. Futboldan kopmayacağım. Sadece futbolculuktan kopacağım. Ben elimden geldiğince futbola hizmet ettim ve bunun karşılığını da sevgi olarak da nefret olarak da fazlasıyla aldım." diye konuştu.

Daha fazla takım

"Benim en büyük hayalim..."

Kulüpteki gelecek planlamasına dair de konuşan Emre, şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda sayın başkanımla oturup konuşacağız. Benim en büyük hayalim Fenerbahçe altyapısından birçok oyuncunun bu sahada taraftarla buluşması. Ömer Faruk Beyaz çok özel bir oyuncu. Ondan çok şey bekliyoruz. Burada içeri katmaya çalıştığımız birçok genç oyuncu var. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıktığımız zaman onlar da en az diğer ülkelerin gençleri gibi futbola hizmet edeceklerdir."

Kötü geçen sezon nedeniyle taraftardan özür de dileyen Emre Belözoğlu, "Maçtan önce arkadaşlarla yaptığımız toplantıda kaybetmekten nefret ettiğimi söyledim. Kariyerimin son maçını kaybetmeden bitirmek istiyordum. En azından iyi bir son maç oldu diyebilirim. Sezonun genelinde Fenerbahçe iyi bir sezon geçirmedi. Bireysel performanslar konuşulur ama ben Fenerbahçe taraftarından bu sezon için özür diliyorum. Fenerbahçe büyüklüğünün şampiyonluk ya da kupa büyüklüğü olmadığını birçok kez dile getirdik. Samimi bir şekilde birbirine inanan, güvenen bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bu birleşme sağlanırsa başarı yine yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.