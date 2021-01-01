Emre Belözoğlu Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi: Fenerbahçe'de ümitler ölmez!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu takımının 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Oyunun büyük bölümünde sergiledikleri futboldan memnun olduğu ifade eden genç teknik adam, skorun 2-1'e gelmesinin ardından oynanan futbolu beğenmediğini söyledi.

Emre Belözoğlu ne söyledi?

Sarı-lacivertli takımın genç teknik direktörü Fenerbahçe'nin genlerine uygun bir oyun oynamaya çalıştıklarını söyledi.

"Oyunun başlangıcındaki enerjimiz Fenerbahçe'nin genlerine uygun, taraftarlarımızın görmeyi arzuladığı bir durumdu. İnandığım değerlerin ve doğruların arkasından yürümeye devam edeceğim.

"2-1'den sonra sergilediğim futboldan hem ben hem de takımım memnun değil. Bunu soyunma odasında da birlikte konuştuk.

"Türkiye'nin en büyük camiasındayız. Benim yerim teknik direktörlük koltuğunda kim otursa bu oyunu oynatmak ister.

"Topu tutan, rakibe kolay vermeyen ve kaptırdığı anda reaksiyon veren bir takım olma gayretindeyiz. Güçlü bir oyun oynamak istiyoruz ve bu kolay değil. Fenerbahçe bulunduğu her kulvarda sonuna kadar kupayı zorlar. Fenerbahçe'de ümitler ölmez.

Penaltı vurgusu

Hakemler hakkında konuşup sahadan uzaklaşmak istemediğini belirten Belözoğlu, buna rağmen geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor karşısında bir penaltılarının verilmediğini söyledi.

"Hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama oyuncumuz sakatlandığı anda önce değişiklik hakkımızı kullanmamız gerekiyordu. Hakemlere çok yüklenmemek gerekiyor. Kolay bir iş yamıyorlar.

"Hakemleri konuşup oyundan uzaklaşma taraftarı değilim. Geçen hafta bir penaltımız verilmedi ama önümüze bakıyoruz.

"Valencia'nın durumu yarın çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Kasığında bir ağrısı var. Aynı şekilde Gökhan'ın da bir ağrısı var. Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymek çok önemli.

"Oyuncularımızın da bunu fark etmelerini istiyoruz. Herkesin Verdiğim sürelerin kıymetini bilmelerini istiyorum.