Emre Belözoğlu: Futboldan sorumlu olan kişiyim

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, sorumluluk alanının başkana bağlı futboldan sorumlu kişi olduğunu söyledi.

Başkan Ali Koç ile görüştükten sonra proje hazırladıklarını ve ona göre hareket ettiklerini vurgulayan Belözoğlu, "Bu süre zarfında ben aslında çok fazla gündeme geldim ve bundan rahatsız oldum. Yönetici büyüklerim de bu süreçte çok emek verdi. Bu yapılanma sadece bir kişi üzerinden gitmedi. İstişare ederek, planlayarak gittik. İstişare ederek büyük bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu sene profesyonel başarı için ter döktük. sezona bu problemlerle başladı. Gönderdiğimiz, getirdiğimiz oyuncu sayıları, hepsi hafızamızda. Transferi bir başarı olarak görmüyorum. Şu an için belki senelik yapıyoruz. En büyük isteğim bu memleketin çocuklarına inanmak ve bu formayı onlara giydirmek. Altyapıyla alakalı da özellikle daha cüretkar bir sorumluluk istedim. Bununla alakalı çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Ekip olarak beraber hareket edeceklerinin altını çizen Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Görevim itibarıyla başkana bağlıyım, futboldan sorumlu olan kişiyim. Başkanımız önderliğinde bir futbol yapısı oluştu. Önümüzdeki süreç dinamik olacak. Örnek aldığım bir sportif direktör yok açıkçası. 'nin kendine göre farklı dinamikleri var. Elimden geldiğince birçok hayalimden vazgeçerek, bazen kendi gururumu da arka plana iterek bazı kararlar alıyorum. Fenerbahçe için bu kararı almaktan gurur duydum. Ben kulübede olmayacağım, Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek Fenerbahçe'nin başarısı demek. Ona rahat ortam sağlama görevi de bende, Volkan Ballı'da ve Selçuk Şahin'de. Bu işin finansal tarafı da var. Kulübün çok ciddi sorumulukları var bu anlamda. 18 tane oyuncu getirdik, ortalaması 1 milyon avro maaşa geliyor. Bütçeyi küçülttük ve önümüzdeki sene de bunu yapmamız gerekiyor. Gerçekçi olmamız, rasyonel hedefler koymamız lazım. Benim inandığım birçok oyuncuyu desteklediler. Beraber karar verdik. İstediğimiz 2-3 oyuncu vardı, maddi nedenlerle alamadığımız oyuncular oldu. Türkiye ligi 4-5 ligden geride büyük fotoğrafta. O yüzden oyuncular tercihlerini bu yönde yaptı. 10'da 8, 10'da 9 oranında en doğru işleri yaptığımızı düşünüyorum."

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Daha fazla takım

Fenerbahçe'nin her sene şampiyon olacak kadroyu kurması gerektiğinin altını çizen Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin olduğu yerde ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez. Gerçekçi bir takım kurduk. Ben hiçbir zaman yaşa inanmadım. Kimin ne kadar iyi oyuncu olduğunu görecek kapasiteye sahibim diye düşünüyorum. En büyük problem son 2 sezondur kaliteydi. Skorlar camiaları birleştirir. Skor kötü gittiğinde doğru dokunuşları yapabilecek güçteyiz. Hayallerin ötesinde insan her şeyden vazgeçebiliyor. Bir gün başka bir hayalim olursa, bunu sizinle paylaşırım. Şu an hedefim ve hayalim bana verilen görevde en iyisini yapmak." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin yaş ortalamasının 26,9 olduğunu da vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle genç oyuncuların fiziken ayrı oldukları Samandıra ile Dereağzı arasını ortadan kaldırmak istiyoruz. Bugün de ilk toplantısı yapıldı. Samandıra'daydık mimarlarla. Samandıra'da 2 tane elit takımımızın olacağı bir düzen olacak. 17-19 yaş olabilir. Ülkemdeki gençlerin potansiyeline çok inanıyor ve güveniyorum. Fenerbahçe ile beraber diğer takımların da çıkışının bu olacağına inanıyorum. Futbolcu için futbolu bırakmak gerçekten kolay değilmiş. Bu koltuğa Fenerbahçeliliğe yakışır şekilde davranacağım. Yönetmeyi sahanın içinde becerdim diye düşünüyorum. Bazen kendimi yönetmede aciz kaldığım dönemlerim oldu. Oynadığım takımlarda beni çok severler. En çok da Fenerbahçeliler sevdi ve bu yüzden çok mutluyum."