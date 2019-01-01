Emre Belözoğlu: Futbol hayatıma güzel bir final yapmak istiyorum

Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, 'Babadan Fenerbahçeliyim ama Galatasaray’da da çok şey öğrendim” dedi.

Sabah’a konuşan Emre Belözoğlu ilerleyen yaşına rağmen performansını nasıl üst seviyede tuttuğunu anlattı.

Belözoğlu, “Hayatımın merkezinde ailem ve futbol var. Futbolun kıymetini ve değerini biliyorum. Aslında futbolun değerini biraz geç anladım. 26 yaşında farkına vardım ne kadar değerli bir iş yaptığımın. Herkes hayal ettiği mesleği yapamıyor ya da o imkanlar eline geldiğinde kıymetini bilemiyor. Ben de böyle dönemler yaşadım. Allah'ın bana verdiği bu nimetin geç de olsa farkına vardım. Çok şanslıyım” dedi.

" 'da büyük başarılar kazandık"

Fenerbahçeli olduğunu ancak Galatasaray’da çok şey öğrendiğini de söyleyen Belözoğlu, “Ben babadan Fenerbahçeliyim. Benim için önemli olan futbol oynamaktı. Galatasaray alt yapısında yetiştim ve A takımına çıktım. Çok şey öğrendim Galatasaray'dan. 1996-2000 arasında Galatasaray'da büyük başarılar kazandık. Sekiz sene yurt dışına gittim ve dönüşümde de 'den teklif gelince kabul ettim. Hem camianın, hem de taraftarın bana sevgisini görünce de "Ne kadar doğru bir karar vermişim" diyorum. Fenerbahçe formasını yürekten giyiyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum” diye konuştu.

"Çok iyi bir jenerasyonumuz var"

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Milli Takım formasını giymenin kendisi için büyük gurur olduğunu kaydeden Belözoğlu, Çok iyi bir jenerasyonumuzun olması Türk futbolu adına çok önemli. Milli takım olarak çok iyi bir ekibimiz var. Şenol Güneş gibi çok bilgili ve değerli bir hoca var takımın başında. Şenol Hocam çok iyi bir eğitmen. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz. Büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Futbol hayatıma güzel bir final yapmak istiyorum"

Futbolu ne zaman bırakacağı şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan veteran yıldız, “Üç-dört senedir bana soruyorlar bu soruyu. Ben de hep "Bu son senem" diyorum. Ama artık yaşım 40'a yaklaştı. Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezonu hem Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'ın büyük başarılar kazanmasıyla bitirerek güzel bir final yapmak istiyorum futbol hayatıma” dedi.