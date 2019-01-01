Kadınlar Dünya Kupası
Fenerbahçe

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Sarı lacivertli takıma imzayı ne zaman atacak?

Son güncelleme
Yorum()
AA
Deneyimli futbolcu, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor. 

CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları

Euro bant

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.

Goal twitter

Kapat