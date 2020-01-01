Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de hocalıkla ilgili bir düşüncem yok

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takımın başına geçeceğine dair çıkan iddialara cevap verdi.

'nin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu, beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü olacağına yönelik iddialara cevap veren tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe’de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım."

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24-25 yaşından bu yana gittiği takımlarda kaptanlık yaptığını söyleyen Belözoğlu, "Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor. Özel bir görevim yok, geçmişte olan görevime benzer bir görevim var." dedi.

"Hedef Kupası ve Süper Kupa"

Süper Lig şampiyonluğunu hedeflemenin gerçekçi olmayacağını söyleyen Belözoğlu, "Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse de önümüzde 6 takım var ve fark açılmış durumda. Böyle bakınca şampiyonluktan öte Türkiye Kupası'na yönelmek ve ilk ikiyi, üçü hedeflemek doğru gibi. Tabii ki Türkiye Kupası'nı alınca da Süper Kupa'yı hedefleyeceğiz."

"Bu düzene karşı daha iyi cevap verebilirdik"

Fenerbahçe'nin yalnızlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen tecrübeli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'yi yalnızlaştıranlara daha reaksiyonel cevap verebilirdik. Bu düzene daha isyan eder oyunlar sergileyebilirdik. Gelinen noktada, övülecek oyunlarımız kadar, eleştirilecek oyunlarımız da oldu. Son düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber, karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksyionel davranamadık. Saha içinde oyunumuzdan memnun değildik, bunları da söylememiz gerekiyor."